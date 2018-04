El derbi del subcampeonato

La trascendencia reciente de los derbis madrileños, que han decidido dos Ligas de Campeones y siempre fueron decisivos en la pelea por el título de Liga, se rebaja en un duelo en el que primará el orgullo en la pugna por acabar subcampeón liguero. El regreso del Atlético a la elite del fútbol gracias a Diego Simeone devolvió a escena grandes derbis, ya 25, y los tiñó de rojiblanco en Liga. Será un duelo fuera del foco de la pelea por títulos, con los dos grandes de la ciudad de Madrid pendientes de sus competiciones europeas.

Al margen de la pelea por el segundo puesto, el derbi se remite a asuntos individuales: la remontada goleadora de Cristiano Ronaldo en busca de alcanzar a Messi y acabar máximo goleador; y la seguridad de Jan Oblak en su camino a ser el portero menos goleado, con 14 goles en 30 partidos; para Zinedine Zidane, firmar su primer triunfo en Liga en el Santiago Bernabéu.

El técnico madridista apostará hoy por extremos, como Lucas Vázquez y Marco Asensio, además de la obligación moral de alinear a Gareth Bale de inicio, aunque en la pizarra no encaje en el 4-4-2 y para ello tenga que sentar a Benzema. "Gareth está preparado como los demás. Para la temporada que viene mi sensación es que se va a quedar".

Sobre su rival de esta tarde, el francés destacó que "el Atlético está donde merece, segundo. Lo que podemos hacer es recortar distancia. Lo vamos a intentar", añadió Zidane, que hizo una reflexión sobre los motivos para que su equipo no esté peleando por el título. "Hay momentos de la temporada en los que no salen bien las cosas, lo tuvimos y nos duró mucho, sobre todo en no meter goles" .

Simeone devolvió las flores a su rival: "El Madrid tiene, no sé si el mejor equipo del mundo, pero sí la mejor plantilla del mundo, absolutamente. Ha hecho un gran trabajo como club y han formado una plantilla tremenda, mejor que el Paris Saint-Germain, mejor que el City, mejor que el Barcelona... Es la fuerza que tienen ellos como equipo". Sin embargo, el técnico argentino del Atlético de Madrid afirmó que esta temporada están siendo mejores que los de Zinédine Zidane en la Liga española, como demuestra la clasificación. "Por los puntos que tenemos, principalmente, y en la regularidad que hemos tenido durante toda la Liga", argumentó.