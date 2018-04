Carlos Baz,presidente del CD Zamarat, explicó en declaraciones a La Opinión-El Correo de Zamora que "ha sido una temporada para aprender. En esto se aprende día a día y todos tenemos muchas cosas que mejorar. Con mucha diferencia, lo mejor ha sido la afición, hemos recuperado ese público que siempre anima al Zamarat. Hoy ha sido espectacular, sólo se oía a nuestra afición pese a que nos multiplicaban por diez, pero daba igual. Aunque perdíamos de 40, seguían animando". A juicio del presidente del club naranja, lo peor del año ha sido que "tenemos que aprender e intentar no construir un equipo de cero otra vez. Hay que dejar las bases sentadas para que sea más fácil iniciar la próxima campaña. Nos ha pasado factura una primera vuelta con solo dos victorias cuando las cuentas las teníamos en cuatro. Y también la juventud y la inexperiencia de algunas jugadoras han hecho que partidos que teníamos en las manos se nos han ido por no tener esa experiencia, ese saber manejar los tempos. Todo ello nos ha pasado factura y nos ha hecho llegar a un final campaña agónico". Carlos Baz reconoce ser partidario de mantener la base de la plantilla: "Tenemos que mantener una estructura mínima de tres o cuatro jugadoras que sean las que acojan a las nuevas aunque para nosotros siempre es muy difícil porque nuestro presupuesto no nos permite renovar a jugadoras que se dan a conocer en nuestro club y luego les ofrecen más dinero en otros equipos. Lo vamos a intentar y habrá que hacer también una buena gestión para incrementar algo el presupuesto que haga posible una plantilla más competitiva"

Pese a la abultada derrota encajada en Ferrol, el entrenador del Quesos El Pastor señaló ayer que "salvamos la categoría porque después de 26 jornadas hemos acabado mejor al haber ganado dos veces a Logroño y tener el "average" ganado. Todos hemos jugado en Salamanca, no nos salva nadie sino nuestros propios resultados".