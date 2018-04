Perfumerías Avenida cumplió con su obligación ante Promete

El Perfumerías Avenida cerró una de sus temporadas más brilantes en la liga regular con una rotunda victoria ante un Campus Promete que llegaba en el mejor momento de su temporada tras encadenar tres victorias consecutivas que le hicieron afronta esta última jornada con posibilidades de lograr la salvación.

El equipo charro, por contra, no se jugaba ya nada en este encuentro y llegaba tras jugar el miércoles la semifinal de la Eurocopa, pero en ningún momento dio la impresión de tomarse el encuentro como un mero trámite y ya en el primer cuarto tomó la delantera con un parcial de 19-14. Apoyado en Elonu y Moss, el Avenida comenzó a sentenciar el encuentro en el segundo cuarto con un rotundo 20-11 que dejó escasas opciones al Campus Promete para la segunda parte en la que, no sólo no remontaron las riojanas, sino que Avenida mantuvo un altísimo ritmo de juego y terminó por ganar con comodidad el último partido (80-51).