Sin margen de error

El Aquimisa Laboratorios no pudo conseguir ayer un triunfo vital en su visita a la cancha de Ávila Auténtica -Carrefour El Bulevar donde cayó por 85-65 en un duelo de claro dominio abulense. Los de Saulo Hernández, tras sobre ponerse a dos arreones locales en el primer cuarto, fueron incapaces de evitar que su rival lograra una cómoda ventaja en el segundo periodo que, tras incrementarse en un pésimo tercer cuarto visitante, acabó por ser definitiva. Una derrota que deja al equipo zamorano con mas de pie y medio fuera de la LEB Plata, competición para la que restan tres partidos para el final, distancia a la que se encuentra la salvación antes de que varios de los rivales del CB Zamora jueguen hoy su partido de la vigésimo séptima jornada.

No podía Aquimisa Laboratorios pinchar en Ávila si quería seguir soñando con la permanencia, pero el rival no era fácil y Ávila Auténtica -Carrefour El Bulevar, en busca del factor cancha en los play-offs, no iba a regalarle nada a los zamoranos.

El encuentro comenzaba, así, con dos equipos lanzados que desde los primeros minutos marcaron un ritmo trepidante. Pero El CB Zamora no pudo impedir que los locales se fuesen en el luminoso tras dos triples consecutivos y tras solo 2 minutos disputados el encuentro se complicaba (12-4). Reaccionaban los zamoramos a base de defensa y conseguían reducir distancias mediado el cuarto con Adrián Méndez destacado y un buen porcentaje de acierto desde el perímetro (14-12). Pero los numerosos balones perdidos castigaban a Aquimisa Laboratorios, que asistía impotente a un nuevo arreón local (19-12, minuto 6). El partido se jugaba así, a arreones, y en su "turno" el plantel visitante volvía a meterse en el partido (19-18). Un duelo que llegó con los abulenses por delante en el marcador al cambio de cuarto (25-20) en otro impulso de buen juego local.

Esta vez, sin embargo, no hubo contra replica y en el inicio del segundo cuarto Aquimisa Laboratorios veía como el partido se le ponía muy cuesta arriba. Los balones perdidos seguían castigando a un equipo que tenía, además, muchos problemas para penetrar en la pintura y que mediado el cuarto perdía ya de 13 puntos (40-27) pese a los esfuerzos de Libroia, magnifico jugador que lideró la anotación durante mucho rato.Solo en los últimos tres minutos conseguía el equipo visitante recuperar la esperanza con tres triples de Hansen, escondido hasta entonces, que dejaban el luminoso en 49-40.

Tras el descanso Aquimisa Laboratorios salía muy concentrado y con un parcial de 0-4 en el primer minuto de la reanudación, parecía meterse de lleno en el partido (49-44). Los de Saulo Hernández se jugaban mucho y no iban a tirar la toalla a las primeras de cambio. Sin embargo, la alegría duró poco porque la falta de acierto visitante en el tiro no tardó en facilitar a Ávila Auténtica -Carrefour El Bulevar el camino hacia la victoria.

Hasta tres minutos estuvieron sin anotar los visitantes, que veían como su rival se iba de nuevo en el luminoso (57-44, minuto 24) gracias a la buena actuación de Sikiras y de un Opong que, tras dos partidos bastante malos con su nuevo equipo, dejó constancia de su calidad en la pista.

Hernández rompió la sequía de puntos zamorana pero su canasta resultó ser un oasis en medio del desierto y, el parcial tras siete minutos disputados de este tercer cuarto, alcanzaba el 17-2 que colocaba a los locales con 20 puntos de renta y dejaba el encuentro prácticamente sentenciado (66-46, minuto 27).

A partir de ese momento, el partido no tuvo historia. Principalmente porque, pese a no bajar nunca los brazos del Aquimisa Quesos Zamorano, a los abuloneses les bastó con defender con algo de orden para prolongar la poca eficacia de su rival. Además, en ataque, Vallespín y Carzorla dirigieron bien el juego y Berni García, Aramburu y Sikiras encontraron puntos sin demasiada oposición. Recursos suficientes como para romper la racha de los hombres de Saulo Hernández, cuya permamencia es, ahora, casi un imposible.