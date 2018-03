Adiós a la racha en Ávila

Aquimisa Queso Zamorano no pudo alargar su buena racha en Ávila y cayó derrotado por 85-65 en un derbi regional siempre controlado por su rival, cuya talentosa plantilla aprovechó la falta de acierto en el lanzamiento de los de Saulo Hernández tras el descanso para sentenciar el envite mucho antes del final.

Con un buen Adrián Méndez, estilete ofensivo zamorano al inicio del choque, el Aquimisa Queso Zamorano peleó de tú a tú desde el salto inicial con un Ávila Auténtica en el que la calidad de Aramburu, Cazorla y SIkiras ponía en mano de los locales el control del partido.

Los abulenses, con una defensa pegajosa y bastantes soluciones en ataque, dominaron desde los primeros compases llegando a gozar de ocho puntos de ventaja (12-4). Sin embargo, Méndez y Libroia, muy activo cuando saltó a la pista, permitió a los zamoranos ir recortando distancias a base de triples para cerrar el primer cuarto con una desventaja de solo cinco puntos (19-15).

El guión del duelo no varió demasiado en el segundo periodo. La entrada de los hombres de banquillo apenas se dejó notar en el Ávila Auténtica. Opong quería resarcirse de sus últimos malos partidos y llevaba a los locales a no perder su renta frente a un cuadro zamorano muy combativo que, en esta ocasión, contaba con Hansen al frente de la anotación. El capitán, con varios triples, hizo que la renta abulense no acabara siendo superior a los diez puntos antes del descanso (49-40).

El control local de la contienda se acuentuó en el tercer cuarto. Aramburu encontró en Berni García un buen socio para potenciar la anotación de un Ávila Auténtica que incrementó su nivel defensivo y que, con varios robos, forzó hasta dos tiempos muertos de un Saulo Hernández cuando su equipo se alejaba notablemente en el marcador (57-44). Hansen, Libroia o Hernández trataban de tirar del carro zamorano pero la falta de puntería de cara al aro y algunos errores en el pase evitaron que la cómoda ventaja abulense se redujera (68-49).

El mal tercer cuarto del Aquimisa Queso Zamorano tuvo continuidad en el último periodo. Los visitantes arrancaron el cuarto decisivo con la misma falta de acierto en el lanzamiento que en los diez minutos anteriores. Además, en defensa, no conseguía poner trabas a Opong o Sikiras que hacían estéril la lucha zamorana (74-53, m. 37).

Los de Saulo Hernández no tiraron la toalla, con Hansen tratando de remar a base de buenas canastas, pero Ávila Auténtica no se despistó en los minutos finales y cortó la excelente racha de un Aquimisa Queso Zamorano que se complica su permanencia en Liga LEB Plata.