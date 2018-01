El Atlético se impone por la mínima al Eibar

El Atlético de Madrid consiguió una valiosa victoria en Ipurua ante el Eibar (0-1) con un solitario gol de Kevin Gameiro cerca de la media hora de partido, que mantiene al equipo colchonero como mayor perseguidor del líder FC Barcelona, y frenó la gran racha de resultados de un Eibar que se estrelló con Jan Oblak.

Desde el mes de noviembre del pasado año no perdía el equipo de Jose Luis Mendilibar, y su buena racha de siete encuentros sin perder en la competición la rompió el Atlético, que supo aguantar las embestidas del conjunto armero gracias a Jan Oblak. El meta esloveno salvó los tres puntos de un cuadro rojiblanco al que le faltó producción ofensiva, echando ya de menos al sancionado Diego Costa.

En un partido marcado por la lluvia que azotaba Ipurua, el Atlético saltó al campo dispuesto a defender su segunda plaza, y seguir siendo la particular bestia negra del Eibar, que no gana desde 2001 al equipo rojiblanco, cuando ambos estaban en Segunda. En los primeros minutos, el Eibar tuvo el control de la posesión, pero sus acercamientos no tuvieron efecto sobre el área, y el Atlético estuvo esperando para salir al contraataque y golpear.

El Atlético avisó en los primeros minutos con dos ocasiones de Ángel Correa, la más clara, un lanzamiento que se marchó fuera por centímetros. A medida que pasaban los minutos, el Eibar iba aumentado el ritmo, pero el Atlético no perdió la paciencia y cerca de cumplirse la primera media hora, supo aprovechar una jugada rápida, en la que Griezmann hizo de asistente para dar el pase de la muerte a Kevin Gameiro, quien hizo, a la postre, el único gol del partido.

Tras el gol, el Eibar se volcó en intentar empatar el partido y los de Simeone no pudieron más que defender el resultado. Una tarea que se complicó en el segundo tiempo ante un cuadro vasco que dejó a las claras su gran momento. El duelo se convirtió en un auténtico asedio por parte del equipo armero, que dominó los segundos 45 minutos de principio a fin.

El equipo de Mendilibar tomó la iniciativa y comenzó a generar cada vez más peligro, inquietando de forma constante a la defensa del Atlético. Simeone, para intentar detener la sangría de ocasiones del conjunto rival, hizo cambios para mantener el resultado, especialmente llamativa fue la entrada de Augusto por Griezmann.

Por mucho que lo intentó el Eibar, se estrelló contra un muro: el esloveno Jan Oblak. El guardameta del Atlético de Madrid se hizo gigante contra los jugadores armeros, que no lo dejaron de intentar hasta el último minuto, con ocasiones que se acercaban cada vez más al empate. El Atleti supo sufrir una vez más para asentar su segunda plaza con su duodécima victoria en Liga.



FICHA TÉCNICA

EIBAR: Dmitrovic; Capa, Oliveira, Ramis, José Ángel; Iván Alejo (Orellana, min.46), Jordán (Pape Diop, min.73), Dani García, Inui; Sergi Enrich y Charles (Kike García, min.65).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas; Correa (Carrasco, min.54), Thomas, Saúl, Koke; Griezmann (Fernando Torres, min.76) y Gameiro (Augusto, min.68).

ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C. Valenciano). Amonestó a Iván Alejo (min.10) y Ramis (min.33) en el Eibar. Y a Godín (min.73) en el Atlético.

ESTADIO: Municipal de Ipurua, 6.186 espectadores.