Acabar el año por todo lo alto

Termina un año 2017 que ha sido bastante irregular para el Zamora CF aunque el equipo rojiblanco todavía está a tiempo de cerrarlo con buena sensaciones. Para ello deberá sacar un resultado positivo esta tarde en Tordesillas, un hecho que supondría alargar la racha de buenos resultados en la que los rojiblancos están inmersos y seguir la estela de los equipos en zona de privilegio e, incluso, acortar la distancia con el play-off que ahora mismo tienen a seis puntos, aunque para este segundo reto depende también de terceros.

Para lograr el objetivo de los tres puntos Tornadijo es consciente de que el equipo necesita mejorar sus prestaciones y rendimiento y es que, aunque el técnico cuenta sus partidos al frente de la plantilla por victorias, sabe tienen mucho margen de mejora y eso busca semana a semana. Así, los zamoranos acuden esta tarde a Tordesillas (16.30 horas) dispuestos a llevarse tres puntos de un campo con fama de complicado y donde solo han sacado botín rivales de la zona alta.

Con este panorama el Zamora CF acudirá dispuesto a todo, aunque con bajas que vuelven a ser un hándicap. Así, no podrá contar una semana más con Dani Hernández, Javi Rodríguez, Miguel y Ángel Encinar, y en la parte positiva está la recuperación de Adrián Pérez que tras pasar la semana entre algodones estará al cien por cien. De este modo no se esperan apenas cambios respecto al equipo que salió de inicio el domingo pasado en el Ruta, aunque sí lo habrá en el banquillo puesto que esta semana será Zotes quien complete la convocatoria después de haber rubricado una buena semana de entrenamiento con el primer equipo. Para sumar el triunfo la plantilla zamorana deberá frenar a un equipo veterano formado por jugadores de calidad ya que "este es el único equipo de Tercera de Valladolid y aglutina buenos futbolistas" a los que, además, Tornadijo conoce a la perfección e incluso ha entrenado a varios de ellos como Villa y Mato en su época en el Villaralbo. Además, otra de las premisas será evitar las especulaciones y mantener la concentración a la hora de defender ante un rival que llegará herido por el 5-0 encajado ante el Bupolsa y, a buen seguro, con ganas de revancha. Con este encuentro acabará la primera vuelta de la competición que ha sido bastante convulsa para el Zamora CF puesto que no ha podido cumplir con el reto de fase de ascenso que marcó la directiva. No obstante, aún quedan meses por delante y ahora, una vez finalizado el duelo de esta tarde, el equipo tendrá quince días para continuar asimilando las ideas que quiere el nuevo técnico mientras que no se descarta que se produzca alguna incorporación.