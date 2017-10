"Hemos tenido buena actitud pero nos falta mucho"

Saulo Hernández no es un técnico aficionado a buscar disculpas para las derrotas de su equipo, pero esta vez no pudo por menos que reconocer que "no hay nada que objetar. Vengo diciendo durante la semana que, al menos en los dos años que llevamos en LEB Plata, sin ninguna duda, Granada tiene la mejor plantilla, no sólo hombre por hombre, sino por cómo juegan y defienden. Además, en la situación en que nosotros afrontamos el partido me quedo con la actitud porque, aunque el resultado no lo indique, actitud ha habido, pero nosotros no tenemos todavía conceptos, no tenemos físico y hay muchas cosas que se irán entendiendo con el paso de los meses y, aún teniéndolas claras, lo normal es que este equipo nos gane fácil".

Saúlo Hernández reconoce que al equipo le viene bien jugar partidos aunque sean como el de ayer con muchos minutos de la basura: "Me gustaría que la prensa y los aficionados entiendan que espero que esto no será lo normal de la temporada. Es como si te visitara en fútbol el Barcelona de Messi y te metiera cinco aunque tú no hayas jugado mal. No hay que darle muchas vueltas, cuando se es mejor, se es mejor. Ellos tienen un gran equipo y nosotros estamos en nuestros primeros pasos. Sabemos cómo ha sido la pretemporada y ahora tendremos que ir poco a poco. Yo ya tenía previsto que Alicante y Granada iban a ser muy complicados de sacar, pero nos daban dos semanas de preparación para afrontar luego a rivales de nuestro nivel".