La irregularidad saca de la zona de "play-off" al Zamora

En los días previos al encuentro en la vecina localidad de Salamanca frente al Unionistas, el técnico Miguel Losada insistía en la necesidad por parte de su equipo a la hora de encontrar cierta solidez en su juego. La urgencia por encontrar una regularidad en el desempeño del Zamora CF a lo largo de los noventa minutos que dura un encuentro y que, frente al Salmantino, volvió a ser inexistente. Una falta de consistencia en el juego que, unido a los resultados del resto de encuentros de la sexta jornada en el Grupo VIII de la Tercera División, deja a los rojiblancos fuera de los puestos de "play-off" en una clasificación que comanda el Samantino.

Nadie duda de la calidad del rival al que se medía el Zamora CF el sábado por la tarde y de la dificultad que supone poner contra las cuerdas a Unionistas CF. Máxime en casa donde, hasta la fecha, no ha perdido un encuentro en competición oficial. Sin embargo, el plantel de Miguel Losada hizo gala de contar con los mimbres suficientes para lograr esta hazaña o, al menos, para no regresar de vacío de tierras charras. Su desgracia fue que, tras adelantarse por 0-1 en una igualada primera mitad, se volvió endeble tras el descanso y encajó tres goles que le dejaron sin premio alguno en Salamanca. Un problema que no es nuevo y parece haberse arraigado en el vestuario zamorano en las últimas jornadas de liga.

Todo comenzó el pasado nueve de septiembre en el partido correspondiente a la tercera jornada de liga cuando, ganando por 1-0 al descanso con gol de César Simón, La Bañeza consiguió igualar la contienda en la segunda mitad y sacar un punto del Ruta de la Plata. Desde entonces, el guión de los partidos del Zamora CF es siempre el mismo: una buena primera mitad en la que toma la delantera en el marcador y un segundo tiempo en el que su rival es capaz de contrarrestar su ventaja.

El síndrome, hasta ayer, no había costado derrota alguna. Además de La Bañeza, el Sporting Uxama también sacó un valioso 1-1 de su visita al Ruta de la Plata en la quinta jornada, y La Virgen del Camino firmó una igualada de elogio para salvar un punto en su feudo (3-3) cuando perdía por 0-2 al paso por vestuarios. Una racha de tres empates consecutivos que terminó por quebrar Unionistas CF con una nueva remontada, pero esta vez con tres puntos de premio salvando el 0-1 anotado por Dani Hernández minutos antes del asueto.

Esta falta de consistencia del Zamora CF ha costado ya un total de 9 puntos, un botín perdido que ha terminado por sacar a los de Losada de la zona de "play-off" justo antes de encarar los rojiblancos varias de las jornadas más difíciles de su calendario liguero.

Los zamoranos son ahora novenos debido al empate entre Becerril y Numancia B, y las victorias ayer de Real Ávila (por 2-4 al Real Burgos), Atlético Astorga (1-3 en casa del Atlético Bembibre), La Bañeza (por 2-0 en feudo de Burgos Promesas), Arandina (sobre La Virgen del Camino por 2-0) y de un Salmantino (por 1-2 en campo del Sporting Uxama) que coloca a estos últimos como líder del Grupo VIII con 16 puntos fruto de cinco triunfos y un único empate.