Carlos Baz: "La cantera debe de cumplir una función social"

Carlos Baz continúa al frente del CD Zamarat con la misma ilusión del primer día, cuando aceptó el reto de Juan de Mena de que conviertiera aquel modesto club de basket femenino en una gran endidad. Ese trabajo se ha traducido en siete temporadas en la máxima categoría que pretende prolongar en el tiempo lo que sea necesario.

— La junta directiva ha experimentando una importante reestructuración ¿Cual ha sido el resultado?

— En lo personal y en lo humano ha sido muy difícil. El primer año sin Juan de Mena lo hemos resuelto con un notable alto porque el primer equipo salió adelante y consiguió el objetivo de la permanencia. En lo económico el club cerró el presupuesto como estaba previsto e incluso una pequeña deuda con algún proveedor también quedó saldada. En lo institucional, poco a poco hemos ido construyendo un nuevo grupo directivo, con nuevas personas con muchas ilusiones y muy trabajadoras. Se están sentando las bases para un proyecto a largo plazo.

— El Zamarat sigue siendo un club de cantera, ¿cómo se afronta la temporada?

— No están cerradas todavía las inscripciones de jóvenes jugadoras porque estamos empezando con la academia que hemos fundado con el CB Virgen de la Concha y también hay acuerdos con algunos colegios para los Escolares. Ya estamos en las cifras del año pasado, ciento y pico jugadoras, y creo que saltaremos esa cifra ampliamente. Tenemos que seguir apostando por las niñas de Zamora. Sabemos que es difícil sacar alguna jugadora que llegue al nivel de Liga Femenina pero esperamos que este trabajo de sus frutos. Cada vez hay más niñas en el primer eqipo y algunas apuntando ya buenas maneras y gran talento. Pero la cantera debe cumplir una función deportiva pero también social.

— ¿Qué quiere decir con eso?

— Nosotros tenemos que intentar que todas las niñas que quieran hacer deporte de equipo, lo puedan hacer, más allá de los resultados que se puedan obtener. Hay gente que nos echa en casa que vamos a los sitios y que perdemos por resultados altos, y no nos preocupa porque apostamos por otra filosofía, por otro modelo, que todas las niñas puedan jugar y se puedan divertir. Y si luego sale algún talento, este club sabe de sobra cómo trabajar con ellos y sacarlos adelante. No está reñida una cosa con la otra: sacar talentos y saber que todas las niñas que se apunten van a jugar y tener minutos sea en la categoría que sea. Lo que no puede ser es que una niña viaje a Soria y se quede en el banquillo mirando. Es otra forma de verlo aunque también entiendo que se pueda defender la filosofía de intentar ganar siempre, es otro modelo diferente, pero el que nos gusta a nosotros es éste.

— ¿Para cuándo un equipo sénior?

-Lo planteamos todos los años y sí que queremos sacar un Segunda o un Primera Nacional. Está en nuestra mente pero las limitaciones económicas nos condicionan. Andamos justos con mantenernos en Liga Femenina y dar el mejor soporte a la cantera y no nos da para meternos en otras aventuras. Estamos en ello y cuando podamos, lo anunciaremos a bombo y plantillo.

— ¿Cómo han llevado el controvertido tema de las canastas del Angel Nieto?

-Lo llevamos mal porque las jugadoras están entrenando en unas condiciones que no son las adecuadas y nos está haciendo tener una pretemporada atípica. Otros años teníamos problemas por que no llegaba una jugadora u otra, y este han venido por la instalación. Es una pena que una vez que se ha dado el paso, porque llevábamos pidiéndolo todos los clubes durante mucho tiempo, el equipo de gobierno da el paso de poner esa tarima y ahora los problemas vienen por otro lado. Se te queda cara de circunstancias por la ilusión que ellos y nosotros teníamos de estrenar un suelo nuevo que nos permitiera competir en iguales condiciones que en otras ciudades. Es bastante lamentable, no voy a urgar más en la herida. Vamos a esperar porque nos han dado buenas palabras y unas fechas, confiamos en la palabra del Ayuntamiento. El daño ya está hecho, la temporada ya ha sido cómo ha sido.

— Un año más partimos con un primer equipo muy corto de efectivos.

— Lo he podido ver poco por cuestiones personales, pero estamos ilusionados porque es gente joven que han hecho un buen grupo humano. Hasta que no las vea en escena, no me atrevo a decir nada. Confío en que todo vaya bien y consigamos el objetivo de la permanencia.

— ¿Qué tal se afronta la primera temporada sin Juan de Mena en la dirección técnica?

— Juan era un crack, de lo mejor que yo he visto a la hora de fichar, gestionar grupos y entrenar, pero Lucas también sabe mucho y lo está haciendo muy bien. No me atrevo a decir mucho más hasta que no veamos resultados. El año pasado a mitad de temporada se hizo bien la remodelación y esperemos que ahora también.

— ¿Será posible la permanencia?

-De momento el presupuesto es similar al de la temporada pasada y la parte de la cantera no la podemos desatender. El objetivo es la permanencia y lo único que pedimos es que nuestros aficionados no pasen tantos apuros como el año pasado.

— ¿Cómo va la campaña de socios?

-La gente que siempre ha estado con nosotros es fiel y no fallan nunca y además cada uno va trayendo gente. Este año se ha incorporado gente nueva pero es cierto que hace falta dar un paso adelante para poder competir por entrar en la Copa o en el Play off para ilusionarse de nuevo. Pediría el apoyo de la gente porque nos estamos jugando la permanencia. El año pasado, en los últimos partidos, la gente acudió y nos llevó en volandas. Cuando hay un grupo de jugadoras tan joven como este año, es fundamental que el público esté a su lado y les de ese plus de confianza que a lo mejor no tienen por su juventud. Confío que no solo se abonen sino que vayan a los partidos, que arrastren al equipo en esos partidos decisivos.