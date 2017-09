Miguel Losada: "Este punto sabe mal porque buscábamos la victoria"

El entrenador del Zamora llegaba a la rueda de prensa cariacontecido al no haber podido sumar los tres puntos de los suyos. "Este punto sabe mal porque buscábamos la victoria" explicaba Miguel Losada.

El técnico salmantino valoraba positivamente no haber bajado los brazos y haber amarrado, al menos, un empate: "Durante el partido ellos se ponen por delante y te alegras porque empatas pero no nos sabe bien".

Los rojiblancos, que no tuvieron el control del partido, cayeron en la trampa del juego directo de La Bañeza sobre todo porque no pudieron mantener el balón. "Cuando teníamos el balón no nos duraba mucho y no hemos tenido mucha fluidez, de esto tenemos que aprender. Sabíamos que ellos buscaban superioridad por envergadura y por número pero no ha sido fácil defenderles" explicaba el salmantino.

El entrenador rojiblanco, que había perdido por lesión para este encuentro a Charly y a Adrián Pérez, podría ver como se aumenta la enfermería, al tener que realizar el cambio de Diego Ortiz por lesión: "Tuvo un problema muscular y hicimos el cambio rápido porque no queríamos forzarlo. No sabemos el alcance aunque no parece muy grave y habrá que esperar a las pruebas para saber que es exactamente lo que tiene".