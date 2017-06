El CB Zamora se anima a participar en la liga infantil regional

En los últimos años, el proyecto del Club Baloncesto Zamora no tenía la creación de unas categorías inferiores como punto básico a desarrollar. Su filosofía no rehuía la apuesta por la cantera, simplemente no quería tener una base descuidada, prefería trabajar de una forma diferente sin contar con una base que pudiera reportarle mayor repercusión a la hora de, por ejemplo, gozar de mejores subvenciones. Sin embargo, el club azulón ha cambiado de idea y, tras desarrollar varias jornadas de captación y una reunión con los padres de los jóvenes jugadores que han formado parte de sus actividades como "Lowcostporelbasket" o, incluso, de la Escuela Municipal, ha decidido probar a tener un equipo de jóvenes.

El CB Zamora iniciará una nueva aventura con un equipo en la Liga Autonómica Infantil masculina, un paso que según anunció en redes sociales "puede ser más largo", siempre que haya respuesta por parte de los jóvenes y el interés por formar parte de las categorías inferiores del club aumente con más jugadores.

Con esta decisión, Zamora contará este año con tres representantes en estas ligas regionales: CB Zamora, CD Zamarat y el proyecto Zamora2015 (formado a su vez por otras dos entidades como son el CD Corazón de María y el CD Virgen de la Concha).