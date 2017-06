Laura Merayo, cuarta en la Liga Nacional de Madrid

Zamora fue uno de los focos del tiro con arco nacional el pasado domingo pero no el único. De hecho, algunas tiradoras zamoranas como las cadetes Laura Merayo Neira y Raquel González Garrido no pudieron estar ayer presentes en la Ciudad Deportiva al tener que disputar la tercera jornada de Liga Nacional en Madrid. Una cita en la que ambas se clasificaron para las rondas eliminatorias.

En la lucha pro las medallas, Raquel González no tuvo suerte y cayó en deciseisavos de final, pero su compañera Laura Merayo fue superando ronda tras ronda hasta plantarse en semifinales. Un cruce que no pudo superar, quedando relegada a luchar por una medalla de bronce que no pudo conquistar pese a realizar grandísimas tiradas pues su rival tuvo una actuación increible. Mala fortuna que, sin embargo, no empaña el papel de esta tiradora zamorana, con nivel para estar entre las mejores del panorama nacional y cuya próxima meta es el Campeonato de España que se celebrará en julio.