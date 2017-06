Valverde: "Me gustaría ganar pero no es una obsesión"

Alejandro Valverde (Movistar) ha asegurado que luchará hoy por ser campeón en la prueba de fondo en carretera del Campeonato de España pero que tampoco es "una obsesión", y afirmó que en el próximo Tour de Francia su principal objetivo es "ayudar" a su jefe de filas, el colombiano Nairo Quintana. "Voy a Soria con la idea de hacerlo bien y de que el campeonato se quede en el equipo. Claro que me gustaría ganarlo, pero tampoco es una obsesión. Creo que, sobre todo, será un gran entrenamiento de cara al Tour. He podido ver algo del recorrido y ya he visto que el circuito final no es llano pero tampoco excesivamente duro. Al final, la distancia es la que lo va a hacer exigente. Está claro que somos favoritos porque somos muchos compañeros, pero luego te puede ganar cualquier otro rival, no hay que confiarse", indicó en declaraciones a Movistar. El murciano tiene claro cuál es su objetivo en el Tour de Francia, que comienza el 1 de julio y en el que será el principal gregario de Nairo Quintana.