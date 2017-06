España agranda su leyenda con su tercer europeo

España se proclamó este domingo vencedora del Eurobasket y logró su tercer oro en este campeonato continental tras un memorable partido ante Francia, a la que derrotó en la final con más facilidad de la prevista por 71-55.



El conjunto español aguanto el arranque del partido, que Lucas Mondelo avisó que plantearía como guerra de guerrillas y al final se desarrolló con un guión muy ordenado, hasta los últimos instantes del segundo cuarto, cuando se rompió.



Ya en el arranque del encuentro empezó a despuntar una incisiva Alba Torrens, nombrada después MVP del torneo y que en los diez minutos iniciales anotó 10 puntos, seis de ellos de triple, y acabó como segunda máxima anotadora, con 18 puntos.





Relive the ?? plays from the FIBA #EuroBasketWomen2017 FINAL between @baloncestofeb ???? and @FRABasketball ??????



?? https://t.co/ll9xvN13Ka pic.twitter.com/7ld6F4Vqfv