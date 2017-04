El CD Villaralbo examina hoy al Atlético Tordesillas

Una vez certificado el descenso tras una temporada de continuos problemas deportivos, el CD Villaralbo parece haber encontrado el tono a la competición. Y si bien llega tarde para intentar permanecer en Tercera División, su versión más estable ha tomado forma a tiempo para poder caer a Regional borrando el mal sabor de boca de pasadas jornadas siendo, además, protagonista de la liga. Porque, en las cuatro jornadas que restan, el CD Villaralbo tiene mucho que decir en la lucha por la salvación, comenzando hoy en su duelo frente a un Atlético Tordesillas que coquetea con el descenso.



El choque de esta tarde (17.00 horas) en el Fernández García tiene escaso valor para el cuadro de Chus Benito. En él, los villaralbinos se juegan únicamente su honor y la posibilidad de ofrecer una buena tarde de fútbol a sus más incondicionales. Sin embargo, el envite si que tiene trascendencia clasificatoria porque -a pesar del inamovible "farolillo rojo" de los zamoranos- el Atlético Tordesillas se la juega.



Los hoy visitantes en Villaralbo ocupan ahora mismo la décimo quinta posición de la tabla con 40 puntos en su casillero. Una cifra que aún pueden alcanzar el resto de implicados en la pelea por la permanencia. Un dato que invita a pensar en que no se vivirá el típico choque de jugadores poco habituales y sin ritmo que se disfruta muchas veces en esta jornada.



De hecho, el CD Villaralbo no tiene ninguna intención hoy en facilitar la tarea al Atlético Tordesillas, por lo que se espera un partido intenso entre dos rivales con bastantes carencias pero también con sus detalles de calidad. Y es que, los azulones están dispuestos a pelear hasta el final -especialmente en casa- por incrementar sus 13 puntos, buscando no solo no adulterar la competición, también convertirse en jueces de sus rivales como hoy, o la próxima semana frente al Bupolsa.