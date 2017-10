El británico Kazuo Ishiguro, premio Nobel de Literatura

El escritor británico Kazuo Ishiguro ha sido galardonado este jueves 5 de octubre con el Premio Nobel de Literatura 2017. Su nombre ha sido anunciado por Sara Danius, la secretaria permanente de la Academia Sueca.



De esta manera, Ishiguro sucede al músico Bob Dylan, el ganador del galardón el pasado año y a quien el jurado le otorgó este reconocimiento por crear "una nueva expresión poética de la música popular americana".





BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6