Vecinos de Villalcampo llevan años soportando la mala recepción de la señal de TV

La mala recepción de la señal de televisión trae de cabeza a muchos pueblos de la provincia, especialmente en las comarcas del oeste zamorano. Las últimas quejas llegan desde el pueblo de Villalcampo, donde sus vecinos llevan años soportando la incómoda situación de ver interrumpidas las emisiones televisivas. "Son cortes intermitentes, a veces no duran mucho pero es imposible ver la televisión tranquilos" se queja un vecino.

El Ayuntamiento es conocedor de este malestar, pues son incontables las protestas de los vecinos. Al parecer hace pocos meses técnicos de la Junta de Castilla y León estuvieron comprobando la situación de la señal de Villalcampo, "vieron que esto no iba bien pero no hemos vuelto a saber nada" apunta uno de los habitantes de este pueblo. "Son años aguantando, desde que se puso la TDT porque antes no teníamos ningún problema" incide el transmisor de estas quejas.

Una situación que se repite en otros pueblos afectados por las llamadas "zonas de sombra" que impiden ver los distintos canales de televisión en condiciones normales.