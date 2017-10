El Ayuntamiento reordena los terrenos cedidos en la urbanización de Cubelo, hace más de 20 años

El Pleno del Ayuntamiento de Galende acordó seguir el expediente de ordenación del espacio público en la urbanización de Cubelo, con una modificación puntal de normas urbanísticas que afecta a 184 metros cuadrados cedidos en 1994, cuya ubicación en los planes catastrales no guarda relación con la realidad física del espacio ni el plano técnico elaborado sobre el terreno público. El pleno ordinario, convocado este viernes, se celebró con el quórum suficiente con los cuatro concejales del PSOE y uno del PP, al no comparecer el Grupo Ahora Decide. El concejal del grupo no adscrito no asistió por asuntos familiares.

Un segundo espacio entre dos edificios de la urbanización, clausurado actualmente por una valla será considerado de titularidad privada pero abierto al uso público, de acuerdo al planeamiento urbanístico vigente en el municipio. El pleno, que abordó el caso a instancias de vecinos que solicitaron la reordenación, dará un plazo de 15 días de audiencia a los propietarios colindantes para que presenten alegaciones. Los concejales reconocieron un error catastral en la titularidad de una finca en Galende, que no es municipal sino privada y que no figura en el Inventario de Bienes Municipales.

El Ayuntamiento tendrá que incrementar la indemnización a un trabajador que resultó herido en un accidente cuando trabajaba en la poda de árboles, tras admitir la Seguridad Social una reclamación del trabajador. Desde la condena al Ayuntamiento, la Alcaldía ha abonado mensualmente algo más de 950 euros como indemnización por el accidente laboral, ocurrido en el mandato anterior y que conllevó la condena judicial de la alcaldía. Al no poder hacer frente se acordó un plan de pago que finaliza en 2018, aunque es posible que tras reconocer nuevos derechos al trabajador se prolongue el pago, como se informó a los concejales en el pleno ordinario del viernes.

Los ediles se sumarán a partir del noviembre a la plataforma electrónica "Gestiona", a través de la que recibirán las convocatorias y la documentación municipal. Entre otros asuntos del Pleno se incluyeron las alegaciones al padrón de basuras, licencias de corta de árboles en varios anejos, la aprobación de la subvención para el arreglo del camino de Barrio de Lomba a Ilanes y el calendario de fiestas en los 9 pueblos del municipio.