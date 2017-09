Independientes de Morales llevan a la Fiscalía posibles sobresueldos del teniente de alcalde

La Asociación Vecinal Independiente de Morales del Vino y Pontejos y su concejal José Bodego han presentado una denuncia en la que instan a la Fiscalía "a investigar la naturaleza de los sobresueldos públicos presuntamente cobrados por el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Morales del Vino, Daniel de Mena Bartolomé, tras recabar claros indicios que apuntarían a que sus honorarios superan, holgadamente, el acuerdo adoptado en el año 2015 por el Pleno, órgano al cual le corresponde legalmente fijar dicha retribución, sin que este haya efectuado modificación posterior de la misma".

Avimp explica los infructuosos intentos por conocer la retribución de Daniel de Mena, que tampoco se ha hecho pública, lograron tener acceso a sus nóminas a través del libro contable del Ayuntamiento y "nuestra sorpresa ha sido mayúscula", ya que "habría percibido, al menos durante 2016, un montante bruto de 2.021 euros mensuales. Estas nóminas incluso reflejan cotizaciones a la Seguridad Social por el cobro de pagas extraordinarias que están taxativamente excluidas, pues el acuerdo de pleno recoge textualmente que percibirá "una asignación económica de 1.200 euros mensuales, por doce pagas".

La abultada diferencia, explican, "es fruto de complementos como nocturnidad o disponibilidad, los cuales habrían sido incluidos a espaldas del Pleno. A ello hay que añadir la llamativa cotización a la Seguridad Social dentro del grupo 01 (ingenieros y licenciados) cuando resultaría más acorde haber optado por un grupo de cotización inferior, al igual que se hace en otros ayuntamientos. El resultado supone un coste mensual al que deben hacer frente las mermadas arcas del ayuntamiento por el señor de Mena que ronda los 3.000 euros mensuales". De ahí que Avimp haya acudido a Fiscalía para que "esclarezca los hechos y determine la existencia de posibles delitos".

El alcalde, Miguel Piorno, asegura que Daniel de Mena no ha cobrado extras ni pluses y que el grupo de cotización está correcto, es el 1, de personal directivo. Admite que ha habido problemas con las nóminas no solo de De Mena, sino de más trabajadores municipales, debido a que hasta este pasado martes no se había firmado el convenio. Piorno explica que se realizó un expediente administrativo en cuanto tuvieron conocimiento.