La secretaria del PSOE de Villalpando abandona el partido

La secretaria general de la Agrupación Local del PSOE en Villalpando ha abandonado el partido esta misma mañana. Natalia Redondo participó en la constitución de la agrupación hace dos años y la ha liderado hasta hace unas horas, cuando comunicaba su baja a la secretaria de Organización del partido.

La villalpandina se posicionó del lado de Susana Díaz durante el proceso de elección del secretario general del PSOE y llegó a ser la coordinadora en la provincia de Zamora de la plataforma de apoyo a la candidata andaluza. Los cambios internos llevados a cabo por Pedro Sánchez tras el 39º Congreso Federal habrían motivado su decisión: "No comprendo que se hable de unión y no se integre ese 40% que decidió votar a la otra candidata", explica Redondo a este diario. "He tenido unas semanas tras el congreso federal para reflexionar y he decidido suspender mi militancia. No continuar con un carnet bajo el brazo no significa que deje de ser socialista, pero de momento prefiero estar al margen de la organización", añade la política. De hecho, Redondo continuará trabajando como concejala en el Ayuntamiento de Villalpando, dentro del Grupo Municipal Socialista.

Aunque en los últimos días la socialista ha utilizado las redes sociales para criticar a la cúpula del PSOE provincial, Natalia Redondo asegura que estas diferencias no tienen que ver con su decisión, "he tenido y tengo muy buenos compañeros y compañeras en el Partido Socialista de Zamora", sin embargo, sí apostilla que "vengo de una comarca donde el PP tiene su gran feudo de votos, creamos la agrupación hace dos años con muchas ganas e ilusión, con esperanza de entre todos ganar Villalpando, y a veces pues quizá se haya necesitado más mimo".