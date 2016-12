PP, PSOE y Ciudadanos piden el control de la fauna y "reconvertir" la carretera

"Esperemos no tener que lamentarnos de alguna víctima mortal más en la carretera para empezar a actuar"

"Transitar de Zamora a nuestros pueblos supone un grave peligro y la única solución viable es la de construir la autovía"

"La carretera Nacional 122 de Zamora a Portugal por Tierra del Pan, Alba y Aliste es un punto negro donde ir o venir supone jugarte la vida". Así, molestos y rotundos rebatían ayer alistanos y trasmontanos el último estudio de Eurorap 2016 -una organización sobre seguridad vial sin ánimo de lucro-, donde el tramo entre Muelas del Pan y Alcañices pierde el distintivo "rojo" de peligro. "Parece una broma de mal gusto, como si se estuvieran riendo de nosotros, que somos los que tenemos que vivir el día a día, más accidentes y más trafico", aseveran los conductores y advierten que "el tiempo pone a cada uno en su sitio y los accidentes, por desgracia para nuestros pueblos, terminarán dándonos la razón"

Y ponen datos sobre la mesa. La primera sorpresa llega con el tramo de Muelas del Pan (punto kilométrico 478,5) hasta Fonfría (PK 497,9). Es uno de los tramos más peligrosos como revelan los accidentes de tráfico con muertos. Tardará muchos años en olvidarse el último, donde perdieron la vida varios niños portugueses. Allí donde termina el primer tramo comienza el segundo hasta el PK 516,8 en Alcañices. Dentro de éste en la "variante de Fornillos" el pasado año perdía la vida un vecino de Latedo al chocar con un vehículo conducido por una ciudadana francesa; en el cruce de Castro fallecía un jubilado de Moveros. Recientemente se produjo un accidente con varios heridos en el cruce del Sierro y varios con la fauna, uno en Ceadea al colisionar con jabalíes.

La "Nacional 122 debe de reconvertirse ya en autovía desde Zamora a Quintanilha para garantizar la seguridad de quienes nos vemos obligados a transitar por ella a diario". Hay unanimidad entre los ciudadanos y entre las autoridades, alcaldes y diputados del PP, PSOE y Ciudadanos, coincidiendo que Aliste y Tras Os Montes no "podemos perder más vidas sobre el asfalto de una anticuada vía internacional". José Luis Bermúdez, alcalde de Rábano y Diputado del PP, cree que "el tránsito de camiones es bastante más elevado que hace un año, antes de abrirse el Túnel de Marao. Este tráfico hace bastante más lenta la conducción. En todo caso ahora más que nunca y dado este gran número de camiones se hace necesaria la conversión en autovía de la carretera 122. Creo que el Ministerio de Fomento está en ello y que en los próximos meses veremos todos como avanza su ejecución: proyectos, exposición pública y dinero en presupuestos".

Para David Carrión, concejal de Alcañices y diputado de Ciudadanos, "el consejero de Fomento dijo que el problema de las carreteras de Zamora no era urgente; que se pase un a semana circulando por ellas y entonces se darán cuenta que están equivocados. Con cuatro señales de limitación de velocidad no se acaba el problema. Control de la fauna salvaje y autovía ya. Esperemos no tener que lamentarnos de ninguna víctima mortal para empezar a actuar".