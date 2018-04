El jurado del Premio Castilla y León de las Artes no propone ningún candidato

El jurado del Premio Castilla y León de las Artes 2017, reunido en la tarde de ayer en Valladolid, decidió "no entrar a valorar la posibilidad de ningún otro candidato" tras conocer oficialmente la "renuncia pública" al galardón del pintor vallisoletano Félix Cuadrado Lomas, galardonado por unanimidad con este reconocimiento el pasado jueves, 5 de abril. "Pese a la excepcionalidad de este hecho", que se ha producido por primera vez en la historia de los galardones desde que se crearon en 1984, no habrá pues nuevo fallo del jurado. En declaraciones a "Ical", Félix Cuadrado Lomas renunció al galardón 24 horas después de que se hiciera pública su elección, el pasado viernes 6 de abril, tras constatar con el secretario del jurado, Carlos Travesi, que el reconocimiento no conlleva remuneración económica. "Pregunté si antes daban remuneración y me dijeron que sí, pero que desde hace cinco años no. Entonces pregunté causa y razón y me dijeron que por la crisis. Pero se están dando subvenciones a cualquiera para nada. ¿Dónde queda aquí la cultura? Si no tienen dinero que quiten el premio, que lo suspendan por falta de economía y quedan como Dios".