Los secretos del botillo se desvelan ante los más pequeños de León

"Rabo de cerdo, cotillas, pimentón, tripas y condimentos naturales", respondieron Irene, Alicia y África a la pregunta sobre los ingredientes del botillo, un producto que estos días celebra su mes dentro de la capitalidad gastronómica de León. Ellas forman parte del grupo de escolares del colegio Camino del Norte que participaron hoy en una jornada formativa organizada por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Botillo del Bierzo en la Casa Carnicerías, sede de "León, manjar de Reyes".

Durante la charla, que dirigió el director técnico del IGP Botillo del Bierzo, Roberto Fuertes, los escolares pudieron ver el proceso de elaboración del plato, así como las etapas de control que sigue y las marcas de garantía de la provincia. "Es importante que los niños se familiaricen desde pequeños con la comida típica. Tienen que atreverse a probar ya estos productos que son tan nuestros y conocer de qué están hechos y cómo se preparan", comentó Fuertes.

En este sentido, y aprovechando la curiosidad y el interés de los pequeños, la jornada formativa terminó con una degustación de croquetas de botillo, para ponerle sabor a lo aprendido. "Me gustan mucho los productos de León como la cecina o el chorizo, pero el botillo no lo conocía, y me ha gustado, aunque tiene una textura diferente", confesó África, una alumna de sexto de primaria.

"Hemos aprendido qué tiene el botillo por dentro, cómo se prepara y al final me he atrevido a probarlo, estaba buenísimo", explicó Héctor, otro de los alumnos del Camino del Norte. "A mí me gusta mucho la comida casera, pero ahora que sé cómo se hace y los ingredientes que lleva, tengo más ganas de comer este plato y me animaré a probar de todo", añadió.