PSOE y Podemos piden la dimisión de Herrera por "higiene democrática"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, acusó ayer a la Junta de hacer una "Castilla y León más pequeña y despoblada" con sus políticas, y de "manchar" su imagen y prestigio al situar a la comunidad en "el epicentro" de la corrupción política española. Así lo señaló Tudanca durante su turno de intervención en el debate sobre política general de la comunidad, que se celebra hasta hoy en las Cortes.

"Han sido incapaces durante los últimos años de colocar a Castilla y León a la vanguardia de España y darle oportunidades a nuestra gente pero, además, han manchado la imagen y el prestigio de Castilla y León con su corrupción. Esa es la cruda realidad", resumió el portavoz socialista.

Tudanca sostuvo que Castilla y León sufre una "enfermedad grave" a consecuencia de las políticas del PP durante los últimos 16 años de gobierno de Juan Vicente Herrera, que "lleva 16 años haciendo el mismo discurso entre conformista y triunfalista". Un periodo en el que ha habido ciclos de enorme crecimiento y otros de grave crisis, dijo, en el que su gestión ha alejado a Castilla y León del resto de España en todos los indicadores.

Tudanca defendió que su partido constituye una "alternativa decente" y puso sobre la mesa una veintena de propuestas. En concreto, propuso al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, avanzar en la reindustrialización y planes de choque para el empleo; de retorno del talento profesional y científico; para el emprendimiento juvenil; y una ley de igualdad salarial.

El portavoz de Podemos en las Cortes regionales, Pablo Fernández, preguntó al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, cuánto cuesta la corrupción a Castilla y León; y aseguró que "no es cuestión de manzanas podridas en un cesto, es que el cesto está verdaderamente infestado" y "usted tenía obligación de vigilar las manzanas y el cesto". "Castilla y León no merece un presidente que esté en la inopia", sentenció, para reclamar a Herrera que presente su dimisión "por higiene y dignidad democrática". Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en las Cortes regionales, Luis Fuentes, trasladó al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que "ya no hay sitio en esta comunidad para aislarse de los escándalos de corrupción" y le advirtió que no podrá contar" con el apoyo de su formación en la mesa de negociación si antes "no ha hecho" por recuperar "la confianza" en su interlocución, tras "incumplir" lo firmado.

En este sentido, advirtió a Herrera en el debate sobre el estado de la comunidad que no pretenda retrasar a junio también los presupuestos de 2018 y que si quiere garantizar su negociación, que aparte a Alfonso Centeno de la Alcaldía de Olmedo y como procurador del PP; y que asegure la tramitación de la eliminación de los aforamientos. Por último, IU critica el "ridículo" discurso de Herrera cuando Castilla y León ha entrado a lo grande en el mapa de la corrupción"; el PP arremetió contra la estrategia "burda y torpe" de la oposición "agarrada en exclusiva a la corrupción" y Cecale calificó de "decepcionante" la intervención de Herrera, a la vez que criticó la falta de anuncios de relevancia.