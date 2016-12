Promotores eólicos negocian con la Junta la eliminación de la ecotasa en 2017

El secretario general de la Asociación de Promotores Eólicos de Castilla y León (Apecyl), Eugenio García Tejerina, anunció que están negociando con la Junta la eliminación de la "ecotasa" el año que viene, para que el sector de la comunidad pueda acudir en condiciones de competitividad a la subasta que prepara el Gobierno para la primera mitad del año de 3.000 nuevos megavatios.

Tejerina adelantó, en declaraciones a Ical, que se han estado reuniendo con la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y con los directores generales "correspondientes" y afirmó que "existe sensibilidad" por parte del Ejecutivo autonómico para eliminar esta tasa y confían en que desaparezca cuando se presenten los presupuestos de 2017 y sus medidas de acompañamiento. "La Junta es conocedora y sensible y estamos trabajando con ellos para buscar una solución a este problema; hemos plantado una propuesta y creo que está bien considerada por sus responsables", dijo.

Eugenio García Tejerina explicó que Castilla y León tiene capacidad de evacuación de 1.800 nuevos megavatios y debe optar a implantar esa potencia hasta 2020, lo que supondría un impacto económico y de generación de empleo "muy relevante" y que "ya conoce" el Gobierno regional. En concreto, las estimaciones de Apecyl indican que la puesta en marcha de esa potencia supondría inversiones directas de 2.400 millones de euros y la creación de más de 9.000 empleos.

Asimismo, constató que los ingresos fiscales locales ascendería a más de 203 millones; y los alquileres de terrenos dejaría a sus propietarios 7,4 millones anuales. Aseveró que estas actuaciones permitirían mantener y expandir la industria eólica regional; así como la atracción de nuevas oportunidades de desarrollo económico asociado, I+D, efectos inducidos, etcétera. "No debemos perder este tren porque el siguiente no sabemos cuando volverá a pasar", afirmó. El alto ejecutivo expuso que la subasta se celebrará casi con toda seguridad en el primer trimestre del año, por lo que "es una cosa que hay que hacer rápido"; y comentó que su objetivo es que no ocurra como con la primera, en la que los 500 MW que salieron fueron adjudicados en su totalidad a dos promotores aragoneses. García Tejerina argumentó que la ecotasa, que supone entre el 3,5 y el 4 por ciento de los ingresos del sector, se planteó en un determinado momento "por unas urgencias económicas ante una situación de extrema gravedad de las cuentas públicas de 2011 y 2012". Agregó que "eso ya está pasando y no podemos vivir perpetuamente en un estado de emergencia" por lo que exigió "volver las cosas a su justo término".