García Bermejo confirma que Leticia Rosino tenía "golpes virulentos" en el cráneo

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Jerónimo García Bermejo, ha explicado que la mujer asesinada en Castrogonzalo en la madrugada del jueves al viernes, Leticia Rosino, tenía "golpes virulentos" en el cráneo y signos claros de violencia. García Bermejo no "descarta la violencia de género" pero aún no se conoce el móvil del crimen y no se cierra ninguna vía de una investigación que está bajo secreto de sumario.

El subdelegado del Gobierno en Zamora ha explicado que no había denuncia previa ni en el entorno ni en el ámbito familiar por violencia de género, pero no descarta ninguna de las posibles vías de investigación.