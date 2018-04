El PP pide que se eleven las líneas eléctricas del Benavente II y el Gobierno dice que "no es legal"

El Grupo Municipal del PP pide al Equipo de Gobierno que destine a elevar la línea eléctrica del polígono industrial Benavente II el importe recibido por la imposición de multas a cuatro empresas de distribución eléctrica por ocultación de datos o por no presentar las liquidaciones de tasa de ocupación de vuelos en la vía pública entre los años 2014 y 2016.

Esos costes de 132.000 euros, según recuerda el PP, "este Equipo de Gobierno lo destina a los gastos de expropiación de la casa de calle Lagares, a las escaleras del Virgen de la Vega y aseos del Reina Sofía". Según el concejal del PP, Manuel Vega, "se supone que esa recaudación va a un fondo común, aunque el Equipo de Gobierno diga que lo va a destinar a esto. Del mismo modo, y con el mismo criterio, le pedimos al Equipo de Gobierno que utilice ese dinero para poner fin a un problema que espera una solución desde hace años".

Explica el PP que, hoy en día, la única superficie de terreno industrial que el Ayuntamiento puede poner a la venta son 14.000 metros cuadrados del polígono industrial Benavente II, que "no es atractivo por las líneas eléctricas". Los populares realizaron una segregación de una parcela de 22.000 metros cuadrados, cuando eran Equipo de Gobierno, e hicieron dos segregaciones. "Adquirimos el compromiso de dar una solución a esas líneas eléctricas en el conjunto de la superficie por vender. Hasta final del mandato anterior mantuvimos el contacto con la empresa del suministro eléctrico y había dos soluciones: soterrarlas, que suponía costes muy elevadas, de más de 600.000 euros; o bien, elevarlas que no supondría ni 100.000 euros".

Señala Vega que "después de tres años de mandato nos encontramos que no se ha hecho nada de nada con este tema". Añade, además que "l final del mandato, en la parcela que queda por vender, hicimos un estudio de detalle con reparcelación y tampoco se ha hecho nada".

Ante la propuesta de la oposición, el Equipo de Gobierno señala que "no se dan cuenta que no gobiernan y que cuando gobernaron no hicieron nada sobre este asunto. La propuesta de sobre elevar las líneas, con la legislación actual no se permite, salvo que el PP quiera que incumplamos la ley y luego quieran estafar a los posibles compradores, tal y como hicieron ellos con los propietarios que tienen negocios allí y que tienen las líneas eléctricas en sus parcelas. Por coherencia, será el Gobierno que genera estos ingresos el que decida su destino".