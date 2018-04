Más de 300 mayores, en los planes de prevención de dependencia de Cruz Roja

Cruz Roja desempeña un papel activo en la provisión de apoyo, protección social y cuidados a las personas mayores más vulnerables, incluyendo servicios sociosanitarios orientados tanto a la prevención, como a la asistencia y a la rehabilitación. Es el programa de mayores el que cuenta en Benavente con mayor aceptación, con más de 300 usuarios y esta semana desde la organización se ofrecen numerosas actividades englobadas dentro de la XI Semana del Mayor que ayer se inauguraba en Benavente con presencia del secretario provincial de Cruz Roja, Felipe López, y la presidenta local, Inés Mateos, además del alcalde, Luciano Huerga, y el concejal de Bienestar Social, Antonio Vega. Con el programa de mayores "se trata de reforzar las acciones dirigidas a la prevención de situaciones de dependencia y al apoyo a las familias cuidadoras de personas dependientes".

El programa de mayores cuenta con varios programas que han permitido ampliar el número d usuarios y también una atención más específica a cada uno de ellos. Teleasistencia, transporte adaptado, enrédate, salud constante y funciones cognitivas deterioradas, así como respiro familiar que presta apoyo a cuidadores informales con el objetivo de mejorar situaciones de deterioro personal o familiar que se derivan del cuidado intensivo de las personas mayores dependientes son los programas que atienden a personas mayores.

"Hay gente súper activa para la que su soporte de entrada en Cruz Roja es un programa específico, pero después son usuarios de varios de ellos", explicó la técnico de Cruz Roja en Benavente, Marian García, encargada de este programa.

"Nuestro objetivo principal es mover a aquellas personas que no se mueven. Las personas que son activas no encuentran tiempo para sentarse y descansar. Pero nosotros tenemos que intentar sacar a personas que no se mueven por sus dificultades, como discapacidad física o psíquica, por su estado de ánimo o sentimiento de soledad que prefieren no compartirlo. Esto es lo que a nosotros nos preocupa y es a los que queremos llegar", explicó García.

"Muchas veces en las visitas a domicilio, a través del programa de ayuda a domicilio complementaria, detectamos la necesidad e intentamos motivarles. Es verdad que las cinco primeras veces la respuesta es no, pero al final deciden participar. Hacemos un esfuerzo y tiene su recompensa", añadió la técnico.

El secretario provincial puso en valor al personal técnico y el voluntariado de Cruz Roja y señaló también que "lo que percibimos es que la participación se cuida mucho. Las sensaciones son muy buenas, pero esto no es flor de un día. Los programas son cosa de todos los días. Lo que generan es una dinámica muy habitual y por eso hay participación".

Por su parte, la presidenta local apeló a la ciudadanía a que participe del voluntariado de la organización en los diferentes programas que se realizan.