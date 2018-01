Medio Ambiente cifra el coste del vandalismo en 60.000 euros al año

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benavente dará continuidad en 2018 a la "Campaña por el civismo, antivandálica y de concienciación ambiental", con el objetivo de que esta sea una campaña sostenida en el tiempo. Por esllo está prevista la programación de visitas a todos los colegios e institutos para proyectar videos y hacer entrega de material didáctico entre el alumnado.

En los próximos días se repartirán 150 carteles con el lema "Benavente es tu casa, mantenla limpia" y se instalarán 40 señales en tamaño A3 de aluminio (cuatro modelos) sobre utilización de las papeleras, deposiciones de los perros, grafitis y actos vandálicos o gamberrismo. Este tipo de cartelería se instalarán también en las zonas en las que se detecten los daños.

Al hilo de la campaña, la Concejalía de Medio Ambiente ha insistido públicamente en apelar a la colaboración de todos los benaventanos "a respetar y hacer respetar la ciudad y el entorno donde viven. Que sientan Benavente como lo que es en realidad, algo propio, de tal modo que lo que no quieras para ti, no lo quieras para tu ciudad".

Del mismo modo se ha reiterado la llamada al civismo "en todo lo concerniente a la responsabilidad y cuidados con los perros, pintadas, gamberrismo gratuito que causa destrozos en mobiliario urbano y jardines? en definitiva, "hechos cotidianos" de una minoría, pero que padecemos en Benavente, y que hay que erradicar con la colaboración de todos los benaventanos", según explica la Concejalía en una nota de prensa en la que detalla los pormenores de la campaña.

La Concejalía ha recordado igualmente que los trabajos de reparaciones y mantenimientos suponen, además del deterioro visual de las zonas de uso público y la mala imagen a los visitantes, un importante coste a las arcas municipales los trabajos para tratar de reponer los espacios comunes a su estado habitual.

Según Medio Ambiente, cada año, entre destrozos en mobiliario urbano y jardines, así como la reposición y las horas que emplean los operarios municipales "que por tal motivo no dedican ese tiempo a otras necesidades en la ciudad", el gasto estimado oscila entre 50.000 euros y 60.000 euros. "Gastos que pagamos todos los benaventanos".

La Concejalía ha pedido que este tipo de conductas vandálicas tengan respuesta tanto a nivel municipal como a nivel familiar, recordando que, además de las campañas institucionales que puedan hacerse, "la educación cívica se debe enseñar y aprender en el propio núcleo familiar".

Por último, Medio Ambiente ha invitado a los benaventanos is a utilizar el servicio de recogida de enseres para lo que basta una llamada telefónica al Ayuntamiento. Se trata de un servicio "que el Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos los medios y prestaciones para que sean utilizados. Lamentablemente, aún hay ciudadanos que no los utilizan adecuadamente, o simplemente, no los utilizan".