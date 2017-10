Uña pide dos puentes

Foto M. A. C.

Obras de construcción del nuevo puente de Uña de Quintana. Foto M. A. C.

Los vecinos de Uña de Quintana ven con cierta preocupación el derribo del viejo puente una vez concluyan las obras de construcción de que ahora se ejecuta sobre el arroyo del Regato o de la Vega. "¿Por qué tienen que derribarlo?". se preguntan no pocos vecinos aludiendo a que la estructura no dificulta la circulación de la corriente ya que se ubica aguas abajo de la nueva construcción y no haría una presa. Este es el argumentario de peso para el vecindario que cada vez incrementa sus voces de apoyo por mantener el viejo puente.

No obstante, el proyecto de las obras contempla la retirada del viejo puente una vez se concluya el nuevo, cuyo proceso constructivo está a punto de finalizar el pilotaje para las pilastras.

El denominador de común para el mantenimiento en la comarca de los puentes que han dado paso a otros nuevos es similar en todos los casos a excepción del de La Ventosa sobre el río Órbigo, entre Benavente y Santa Colomba de las Monjas. En este caso, los técnicos han esgrimido siempre que el viejo viaducto podría constituir una presa en el cauce.

Si en Uña de Quintana los vecinos se oponen al derribo del puente construido en la Segunda República, los vecinos de Maire de Castroponce no iban a ser menos, porque el viaducto sobre el río Órbigo construido en el año 1933 consiste en "un emblema" y además permite el paso de motocicletas y ciclistas, así como peatones, en lugar de circular por el nuevo puente. Este es el argumento esgrimido por no pocos vecinos de Maire de Castroponce a los que se suman sus vecinos de Coomonte.

Como paso de peatones y, sobre todo, de vehículos agrícolas, se reclama la permanencia del puente de Manganeses de la Polvorosa, sobre el río Órbigo. Un paso que actualmente se encuentra interrumpido debido a la evidencia de fisuras en una pilastra. Circunstancia que todavía evalúan los técnicos.

Eso sí, en estos cuatro puentes, tanto en el de La Ventosa como en el de Manganeses, el de Maire o el de Uña, los nuevos proyectos, todos ya construidos a excepción del de Uña, se contempla el derribo de los viejos viaductos.