La familia de la niña que reavivó la petición de un pediatra llama hoy a la concentración

El padre de la niña de Fuentes que se rompió el bazo accidentalmente el pasado mes de julio y tuvo que ser intervenida de urgencia en Zamora porque corría riesgo vital hizo ayer un llamamiento a la concentración pro pediatra 24 horas convocada hoy en la Plaza Mayor por el Movimiento por la Defensa de la Sanidad Pública y por los ayuntamientos de la comarca.

"Al haberlo sufrido en propias carnes por la experiencia de este verano con mi hija, me siento en la obligación de pediros que este domingo acudáis a la plaza Mayor de Benavente para pedir entre todos que nuestros hijos estén atendidos las 24 horas del día los 365 días del año por un pediatra en las urgencias del hospital de Benavente. Por favor que no se vuelva a repetir una situación como la vivida por mi hija, por mi y mi familia.... Una reclamación como la que hice en su día, al final a no ser que te metas por vía judicial tiene poca eficacia. Pero 5.000 o más personas pidiéndolo en la calle, si les hace pensarlo y actuar... Lo único que a la Gerencia de Sanidad puede hacerles tomar medidas es una movilización ciudadana numerosísima", explicó Teodoro Vecino.

La familia de la pequeña recibió a finales de agosto la respuesta a su reclamación, a la que ha tenido acceso este periódico. Según la Dirección médica del Complejo Asistencial de Zamora, tras un relato de lo ocurrido el día 12 de julio desde que la pequeña entró en el Hospital hasta que fue trasladada a Zamora, "la paciente no presentó signos de gravedad en ningún momento" y "los tiempos de espera para traslado interhospitalario vienen marcados por el nivel de demanda asistencial".

La Dirección médica pidió en el escrito a la reclamación planteada por los padres de la pequeña "sus más sinceras disculpas por no haber podido satisfacer todas las expectativas que en nuestros servicios hubiera depositado si su percepción personal no coincide con nuestras indicaciones".

La familia decidió no emprender acciones legales pero el padre de la pequeña contestó en una extensa carta a la Dirección Médica puntualizando lo ocurrido, que en poco coincide con el relato médico de lo sucedido aquella jornada. Por su interés, reproducimos algunos de los fragmentos de esta carta.

"Llegamos al servicio de urgencias del Hospital de Benavente a las 21.00 horas y pese a los dolores de mi hija, ningún profesional sanitario se acercó a realizar un primer reconocimiento para pronosticar la posible gravedad de la lesión y no fue hasta aproximadamente las 22.00 horas, cuando, tras vomitar mi hija sangre, y a petición mía exigiendo que alguien por favor la atendiese, no la hicieron pasar al box. Así que en el primer punto de su contestación hay que aclarar que no fue a las 21.00 horas, sino a las 22 horas cuando tras una hora en la sala de espera, sin que nadie se acercara a hacer un triaje, comenzó la atención sanitaria.

Los profesionales sanitarios que atendieron a mi hija (estaban saturados de pacientes, y sería bueno que la profesional que atendió a mi hija, dijese a cuantos pacientes más atendió en ese intervalo de tiempo), pero he de puntualizar que, a la vez que la profesional médico atendía a mi hija, se ocupaba simultáneamente de atender a otros cuatro o mas pacientes, por lo que el tiempo que empleó la médico fue de aproximadamente 5 minutos en la primera exploración y otros tantos en la segunda exploración. O sea, de los 103 minutos que mi hija permaneció en el box, sólo 10 minutos como mucho, empleó la profesional médico a la atención directa de mi hija, estando otros casi 100 minutos, más los 75 minutos de espera al transporte sanitario, sin una atención directa de un profesional médico (casi 3 horas sin atención médica directa). Mis preguntas son: ¿Le parece a usted lógico que una profesional médico, atienda a 4-5 pacientes a la vez? ¿Le parece a usted normal que durante las tres horas que mi hija estuvo en el box, sólo estuviera vigilada durante no más de 10 minutos por un médico?

La facultativa en su informe escribe: "decido trasladar al Hospital Virgen de la Concha para realizar ecografía abdominal y descartar si hay lesión". Y yo pregunto, si la médico no sabía el alcance de la lesión interna ¿cómo puede catalogar el grado de gravedad de la lesión? Y le parece a usted y a sus superiores jerárquicos lógico que no haya en un servicio de urgencias de un hospital de referencia que atiende a un ratio de más de 30.000 posibles pacientes una prueba diagnóstica tan básica y esencial como es una ecografía?

En cuanto a la espera del traslado interhospitalario, no es bajo ningún concepto de recibo, hacer esperar a un paciente una hora y cuarto para ser trasladado, independientemente de la patología que padezca, y todo es debido al ahorro del gasto sanitario y no al nivel de demanda asistencial.

Han olvidado en su respuesta incluir el informe de la cirujano que atendió mi hija, dónde figurará la urgente necesidad de intervención quirúrgica inmediata, sin posibilidad de enviarla a operar al centro de referencia de Cirugía pediátrica del Hospital Universitario de Salamanca, pues según las palabras de la cirujano: "su hija corre riesgo vital si la trasladamos a Salamanca", de tal manera que, el requisito de la firma para la autorización de la intervención, nos la pasaron para después de terminarla, por la gravedad de la hemorragia, dónde le recuerdo que perdió 700 centímetros cúbicos de sangre".