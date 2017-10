El Movimiento por la Sanidad considera "un agravio" el nuevo hospital de la Junta en Aranda

La Junta de Castilla y León invertirá 100 millones de euros en un nuevo hospital en Aranda de Duero (Burgos) con ampliación de la cartera de servicios después de la reivindicación de la población, que el Movimiento por la Defensa de la Sanidad Pública de Zamora ha calificado de agravio a Benavente.

El MDSP recordó ayer en un comunicado que los ciudadanos de Benavente han reivindicado insistentemente mejoras sanitarias, pidiendo un nuevo hospital con más cartera de servicios y la respuesta no se atendió. "En cambio en Aranda de Duero donde ya tenía la Junta de Castilla y León un hospital, todas las reivindicaciones de sus ciudadanos han sido atendidas: remodelaciones, ampliación de la cartera de servicios y finalmente, y a pesar de que el hospital Santos Reyes tiene una amplia cartera de servicios, se va construir un nuevo hospital con una inversión de 100 millones de euros, triplicando el número de metros cuadrados del actual, incorporándose también nuevos servicios".

La plataforma se ha alegrado "por los ciudadanos de la comarca de Aranda de Duero y por los del oeste de Soria" pero cree que. comparando los servicios que tiene ahora mismo su hospital con los del hospital de Benavente "es para que los benaventanos o se echen a llorar o se echen a la calle".

A juicio del Movimiento "el agravio es tal", que los ciudadanos de Aranda únicamente viajan a Burgos para hacerse una resonancia magnética, el resto de especialidades médicas las tienen cubiertas en su hospital. "Cuando esté construido el nuevo hospital la Resonancia Magnética también la tendrán. ¿Por qué a unos tanto y a otros tampoco?. A la vista de las decisiones políticas tan dispares entre comarcas, es apreciable la discriminación a la que somete la Consejería de Sanidad a Benavente", colige el MDSP.

Hasta ahora, ha insistido, se niega un pediatra durante las 24 horas del día pese a las más de 8.000 firmas recogidas por las madres y la petición de más de 15.000 ciudadanos que salieron a la calle en marzo. "El consejero ha de ser sensible a esta petición. No es ningún despropósito que en el futuro los benaventanos tengan un hospital en la comarca con una cartera de servicios de "hospitalización" similar a la del Hospital de Aranda: (Cirugía General, Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología, Urología, Aparato Digestivo, Cardiología, Dermatología, Hematología, Oncología, Medicina Interna, Psiquiatría, etc, etc...)", argumentan

Rehenes de los errores

El Movimiento cree igualmente los errores de planificación habidos en el pasado se corrigen con voluntad política, y advierte de que cuando no la hay "no queda más remedio que llamar a la ciudadanía para que siga expresando sus necesidades y derechos en la calle" .

A juicio del MDSP, que ha hecho un llamamiento a la población para que se concentren este domingo en la plaza Mayor, la provincia "es rehén de los errores políticos que condicionan el presente y condicionaran el futuro". Un buen ejemplo, sostiene, ha sido la "pésima planificación sanitaria llevada a cabo por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León en nuestra provincia desde que se transfirieron las competencias sanitarias". En una provincia que no llega a los 180.000 habitantes, hay 600 camas distribuidas en tres hospitales, de los cuales dos están en la capital que no llega a los 70.000 ciudadanos y el tercero en Benavente donde el hospital no es más que un edificio que solo alberga la especialidad médica de medicina Interna con poco más de 40 camas.

A este colorario el Movimiento añade lo que en su opinión es una evidencia: "Después de la remodelación del Hospital Virgen de la Concha, del Hospital Comarcal de Benavente y de la nueva construcción del Hospital Provincial, los problemas siguen siendo los mismos, y la zona norte, la más alejada de la capital continua con la precariedad de sus servicios sanitarios. Por el camino se ha ido una inversión cercana a los doscientos millones de euros. Con dicha cantidad bien podría tener esta provincia dos centros hospitalarios, uno en Zamora y otro en Benavente con una cartera de servicios amplia en ambos hospitales, al menos, como las existentes en otras provincias donde existen hospitales comarcales".