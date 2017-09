Los romanos regresan a Petavonium

Varias legiones romanas pretendían regresar a los campamentos militares de Petavonium por un territorio que creían ya conquistado, no obstante lo lograron aunque no sin cierta dificultad, porque en el trayecto de la vía romana XVII sufrieron no pocas emboscadas de los aguerridos astures superatios.

Se trataba de realizar una recreación histórica con una nutrida presencia de legionarios en marcha sobre la vía romana, la señalada en el itinerario del emperador Antonino como la Vía XVII y que así ha reconocido la UE denominándola como vía de Gran Recorrido 17 que enlaza las ciudades de Asturica Augusta (Astorga) y de Brácara Augusta (Braga, en Portugal).

Un total de cuatro grupos de recreación histórica integrados por medio centenar de legionarios romanos, a los que se sumó otro grupo de casi 40 soldados astures, fueron los que participaron ayer en la jornada de recreación histórica sobre la vía XVII en dirección a Petavonium. Desde la localidad leonesa de Calzada de la Valdería hasta los campamentos militares romanos de Petavonium en Rosinos de Vidriales, ya en la provincia zamorana. Un trayecto de 11 kilómetros por la calzada romana y campo a través donde los legionarios sufrieron su primera emboscada en la raya que delimita la actual provincia leonesa con la zamorana, donde "la marra" señala el encuentro de los términos de Calzada de la Valdería, Castrocalbón y del territorio zamorano de Fuente Encalada. Sólo fue una escaramuza y ya retrasada en el tiempo, porque los actores de esta recreación histórica comenzaron su marcha dos horas más tarde de lo previsto. Una circunstancia que cosechó no pocas críticas entre los visitantes y curiosos que esperaban la llegada de las tropas tanto en Fuente Encalada como al final del trayecto, en Petavonium.

No obstante, la marcha se realizó con la equipación de los legionarios (impedimenta) con rigor histórico y acorde a la época. Al igual que las milicias de los astures superatios, personajes éstos encarnados todos ellos por vecinos de Calzada de la Valdería a los que se les notaba un paso más ligero, quizás debido a un uniforme más llevadero en una jornada de riguroso calor. Los legionarios, en cambio, llegaron a evidenciar la dura carga de la indumentaria militar con todo su armamento.

El Legado de la Legio X Gémina recibió a las tropas en la explanada del campamento de Petavonium. Legiones pertenecientes a la Legio IV Macedónica (León), a la del grupo de recreación histórica de los romanos de Galicia (La Coruña), al grupo Lemavorum (Madrid) y al de Antiqva Clio (Madrid). Todos ellos con la colaboración de ServiOcio siglo XXI, Ruta arqueológica de los Valles, Flashback Arqueología y el Ayutamiento de Santibáñez de Vidriales. Las tropas, tras un contubernio, se prestaron en el patio del Centro de interpretación de los campamentos romanos de Santibáñez de Vidriales a mostrar su indumentaria y organizar talleres para niños y mayores.