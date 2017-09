El PP propone que el taller de empleo construya los vestuarios de la Ciudad Deportiva

El PP propuso ayer públicamente la dotación de vestuarios a la Ciudad Deportiva mediante los talleres de formación y empleo provenientes de la subvención otorgada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de 191.000 euros, al Ayuntamiento de Benavente.

"El PP desconoce a qué se van a destinar dichos talleres. Una vez más tenemos que denunciar la opacidad del equipo de Gobierno y, especialmente, de la Concejalía que lleva esta área, que no tiene por buena costumbre informar de casi nada, y tampoco sobre los Talleres de Empleo, como es su obligación", asegura la oposición en una nota de prensa.

Los populares critican el interés que Izquierda Unida puso en este tipo de talleres, hasta el punto de comprometerse en su programa electoral a modificar lo que se venía haciendo siempre y a "Solicitar Escuelas Taller con módulos de formación laboral en comercio, transporte, restauración y turismo". Este era, dice la oposición, "uno de los compromisos que IU contemplaba en su Programa Electoral, "para llevar a cabo el progreso y el desarrollo económico de Benavente"".

"No solo no han cumplido el compromiso, sino que a la vista de los hechos se deduce que sus convicciones no eran tan firmes, o que ya no les interesa tanto el progreso y el desarrollo de Benavente. Hasta la fecha todos los proyectos que han solicitado han continuado la línea anterior, basados en la construcción".