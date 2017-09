Vuelve "Gastropark" con 10 furgonetas especializadas en gastronomía del mundo

"GastroPark" cierra el circuito de 2017 en Benavente, en el Parque de La Mota, y congregará a 10 furgonetas y caravanas reconvertidas en restaurantes itinerantes, las denominadas "Foodtrucks", una tendencia internacional con nombre propio, el "Streetfood". "GastroPark" se convierte, "en un lugar donde las gastronetas se visten de largo para finalizar la temporada de "Street food" en pleno casco urbano y que proporcionará al visitante una amplia gama de posibilidades gastronómicas a precios aptos para todos los bolsillos", según la organización.

Bocadillos y hamburguesas gourmet, crepes, arepas, tapas especiales, sushi y delicias culinarias de diferentes países son solo algunas de las especialidades que podrán degustarse en la concentración callejera prevista entre el 15 y el 17.

Además, estará amenizado con música rock en directo, contando en esta ocasión con grupos locales como "Cucarachas Enojadas", la celebración de un mercadillo "vintage", diferentes actividades infantiles gratuitas y actuaciones para todos los públicos destacando en esta ocasión la actuación de Samuel Peñas que se pondrá en la piel de "Thelmo Parole" para interpretar "The Show Must Go On".

Este evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, así como con la participación de empresas, grupos musicales y colectivos de la propia ciudad, es una iniciativa de la Asociación Conexión FoodTruck, movimiento sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es potenciar la cultura gastronómica en la calle. Vuelve a Benavente tras la exitosa acogida que tuvo la primera edición celebrada en el mes de mayo.