Programa gratuito de formación musical para jóvenes de 15 a 30 años

La Concejalía de Juventud y la Asociación Cultural Cadenza, realizarán la próxima semana el curso de formación musical "Quiero ser Música". Se trata de una serie de charlas amenas, dinámicas y divertidas implementadas con actividades destinadas a jóvenes que quieran ampliar conocimientos sobre el mundo de la música y nutrirse de la experiencia de los ponentes que las enseñan, según explica la Concejalía.

Los destinatarios serán jóvenes de entre 15 y 30 años con inquietud musical. Y estas jornadas servirán para ponerse en contacto con otros jóvenes músicos en la misma situación.

La conducción de las joradas correrá a cargo de Miguel Álvarez, músico, artista visual y vocalista del grupo "Insomnio". Las jornadas contarán con la colaboración de otros músicos de contrastada experiencia como Edu Jerez, Taxi (ex-"Melón Diesel"), Victor Aliste ("The Brainless", "Insomnio"), Jorge González ("The Cucarachas Enojadas", "Sala Buda") o Manuel Pérez (presidente Asociación Músicos Mubaza). Los interesados deben enviar un e-mail a hilarama2@gmail.com.