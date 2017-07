El PP defiende su propuesta de consejo de salud y acusa a IU de politizar la sanidad

El Partido Popular defendió ayer públicamente su propuesta de implantación del Consejo Municipal de Salud y acusó de IU de tener como único objetivo la crítica al PP. Los populares han defendido en un comunicado su propuesta desde la premisa de que "cualquier iniciativa que tenga el objetivo de la defensa de la sanidad es buena y nunca hemos abogado por la desaparición de ninguna, y mucho menos de desmovilizar a nadie".

Por contra afirma que los únicos que hablan de siglas son los responsables de IU, dado que a propuesta del PP "contempla la representación de grupos políticos , sean los que sean y que, aunque no les guste a IU, son elegidos por el pueblo". "Pero no nos extraña que piensen así, cuando fueron el único grupo político que intento politizar un acto reivindicativo llevando sus siglas a una movilización que era del pueblo, algo que no hizo ningún otro grupo político de Benavente", agregan.

El PP también a criticado la "incoherencia" de IU "que está batiendo récords, no solo de promesas electorales incumplidas, también de engaños al pueblo, haciendo justamente lo contrario de lo que prometieron".