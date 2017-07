La benaventana Esther Vaquero, miembro numerario de la Academia de Cine

Foto C J. A. G.

Esther Vaquero. Foto C J. A. G.

La diseñadora benaventana Esther Vaquero es desde hace apenas dos semanas miembro numerario de la Academia de la Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España. En concreto, la benaventana ostenta el número 1.943 de la Academia del Cine.

La Academia se compone de Miembros Numerarios, Miembros Supernumerarios, Miembros de Honor y Miembros Asociados. Para ser Miembro Numerario se requiere ser español y ejercer la profesión cinematográfica o, siendo extranjero, estar estrechamente ligado a la actividad cinematográfica en España; pertenecer, con la máxima categoría profesional, a una o varias de las especialidades representadas en la Junta directiva, o desarrollar una actividad profesional cinematográfica que le haga acreedor a ello a juicio de la Junta aunque no esté descrita entre dichas especialidades.

Esther Vaquero fue galardonada en 2016 con el premio al mejor vestuario en la gala del Cine Andaluz. En ese certamen fue nominada por dos trabajos. Dos años antes, su trabajo de vestuario en la película "The extraordinary tale" de los directores José Francisco Ortuño y Laura Alvea, también fue reconocido con el máximo galardón.

Vaquero ha sido en varias ocasiones candidata a los premios Goya, la última en 2014. Entonces tuvo tres nominaciones: Anochece en la India, de Chema Rodríguez; Carmina y amén, de Paco León; y The Extraordinary Tale (Of The Times Table), de Laura Alvea y José F. Ortuño.