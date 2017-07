La oposición pide la retirada del pliego del estudio de viabilidad del Benavente III

El Grupo Municipal del Partido Popular ha pedido la retirada del pliego de condiciones para la contratación del estudio de viabilidad del polígono industrial Benavente III por parte del Centro de Transportes y Logística de Benavente (CTLB). El PP cree que la condiciones fijadas carecen de "transparencia y objetividad", entre otros motivos porque no exigen a las empresas "ni solvencia ni capacidad técnica".

El coste de este estudio de viabilidad asciende a 110.000 euros más impuestos pero, según el PP, "a las empresas interesadas en la licitación no se las exige ninguna solvencia y capacidad técnica". Además, sostienen, "entre los criterios de valoración se asignan 45 puntos a criterios subjetivos y no evaluables mediante algún tipo de formula matemática" y a las empresas licitadoras "no se les tendrá en cuenta su valoración de la Oferta Técnica, si no consiguen como mínimo 30 puntos de los 45 asignados a este criterio".

"Sin transparencia"

"Desde el Partido Popular, entendemos que estos Pliegos de Contratación tienen poca objetividad y mucha falta de transparencia. Pedimos al alcalde y presidente del CTLB que los retire de manera inmediata y elabore otros pliegos, en los que se deberían de tener en cuenta correcciones".

Según el PP la cantidad de la licitación debería reducirse de 110.00 a 70.000 euros más impuestos. De igual manera debería reducirse la puntuación Técnica de 45 a 30 puntos y que se aumente la oferta económica de 55 a 70 puntos. También reclama el PP que se exija a las empresas interesadas en la licitación, una solvencia y capacidad técnica suficiente, y que se excluya de los pliegos la calidad técnica, por "inaceptable".

El PP realizó esta petición de forma pública en un comunicad de prensa recordando que el pasado viernes, el Consejo de Administración del CTLB aprobó, con los votos en contra del Partido Popular, sacar a contratar la elaboración de un Estudio de Viabilidad del Desarrollo del Polígono Industrial Benavente III.