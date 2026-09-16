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Cultura

Raquel Díaz Jiménez explora la memoria y la vida rural en su nueva muestra en Zamora

La abulense exhibe en el Museo Etnográfico un proyecto que ahonda en la identidad y la transformación del territorio mediante dibujo y cerámicas hasta el próximo 10 de enero

Museo Etnográfico de Castilla y León

Museo Etnográfico de Castilla y León / Víctor Garrido / LZA

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La artista Raquel Díaz Jiménez exhibe “Regressar”, formada por dibujos, textos y una pieza de cerámica, nos propone un viaje a través de la memoria, el tiempo y el espacio fruto de un proyecto de creación de un libro ilustrado sobre la historia reciente de Beira Alta, en el interior de Portugal, narrada a través de la memoria popular, en el Museo Etnográfico de Castilla y León.

Los temas centrales de este proyecto son la vida rural, la emigración, la despoblación y la dimensión política del siglo XX en Portugal. Este trabajo reflexiona sobre la transformación del territorio y la identidad que implica el fenómeno de las migraciones.

Trayectoria

Raquel Díaz Jiménez es Graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con Erasmus en la Academia de Bellas Artes de Bolonia, y Máster en Gestión Cultural por la Universidad Carlos III de Madrid.

Cartel de la exposición.

Cartel de la exposición. / Cedida

Su práctica artística explora los lazos entre memoria, identidad y territorio. A través de la búsqueda de relatos y del coleccionismo de fotografías, juega con su reinterpretación e intervención para reconstruir el sentido de las narraciones y las imágenes. Sus principales medios son el dibujo, las técnicas de grabado y estampación.

Ha expuesto su obra en España, Italia y Portugal. Trabajó como gestora cultural en la Galería de Arte Moderno y Contemporáneo de Turín y en la Real Academia de España en Roma y ha sido mediadora en programas de arte y educación.

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Visita

La exposición puede visitarse de manera libre y gratuita, dentro del horario de apertura del museo, de martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, mientras que los domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas y los lunes está cerrado.

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