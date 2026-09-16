José Ángel Ruiz, diputado de Agricultura y Ganadería: "Zamora juega un papel clave en el desarrollo de la agricultura ecológica"

El responsable del área de Agricultura y Ganadería en la Diputación de Zamora, José Ángel Ruiz, reivindica el potencial del campo zamorano y el impulso económico con el que la institución provincial facilita el acceso de los profesionales a nuevas herramientas como los collares con función de vallado virtual. Unas inversiones que incluyen dos nuevas líneas de subvenciones de cara al próximo año, tal y como ha avanzado en el marco del Circuito "Planeta Agro", organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA con el impulso de AgroBank, que se celebrará el próximo 25 de septiembre.

Zamora posee una innegable tradición agrícola ahora marcada por la incertidumbre ante la situación geopolítica, los aranceles y las importaciones de cereal. ¿Cuál debe ser el camino a seguir para asegurar la rentabilidad de las explotaciones locales a futuro?

Para asegurar la rentabilidad a futuro de las explotaciones cerealistas en Zamora, el camino a seguir debe centrarse en reducir la dependencia de los insumos tradicionales, optimizar costes mediante la tecnología y diversificar los cultivos.

El diálogo con las organizaciones profesionales agrarias se torna vital para atender sus demandas. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones?

Regulación comercial frente a las importaciones y precios dignos que compensen las inversiones realizadas y garanticen la rentabilidad, la lucha contra la despoblación y el fomento del relevo generacional.

Desde el Área de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Zamora muestran una especial preocupación por dar respuesta a esas demandas…

Apostamos por una agricultura y ganadería tecnificada a través de nuestras líneas de subvenciones como son la de vallado virtual, seguridad y salud en los centros de trabajo, fomento de cooperativas agrarias, concentraciones parcelarias de iniciativa privada y depósitos de agua elevados, de nueva creación.

La institución provincial es pionera en fomentar la adquisición de collares con función de vallado virtual dirigida a la ganadería extensiva. ¿Cómo está siendo su implantación en el territorio?

La iniciativa está siendo un éxito con más de 168 solicitudes. Este año se ha duplicado el presupuesto, con una partida de 600.000 euros, para dar cabida a dicha demanda, con el objetivo de que los ganaderos de la provincia puedan conciliar su trabajo con la vida familiar.

La innovación tecnológica se convierte sin duda en una garantía de rentabilidad a nivel de producción, pero también de mayor seguridad y salud laboral para los trabajadores de las explotaciones agrarias. De hecho, el sector cuenta con una alta tasa de siniestralidad. ¿Está Zamora preparada para revertir esta situación?

La Diputación, en colaboración con la Junta de Castilla y León, ha implantado en 2026 una línea de subvenciones destinada a financiar actividades de mejora de las condiciones de seguridad y salud rural en los centros de trabajo de los municipios de menos de 2.000 habitantes, con una partida presupuestaria de 662.000 euros, a la cual se han adherido más de 100 solicitantes

¿Qué inversiones promueve esta subvención?

La realización de acciones de prevención de riesgos laborales mediante la subvención de adquisición de maquinaria agrícola y ganadera, acondicionamiento de naves y mejora de lugares de almacenamiento de productos. Actualmente la convocatoria está en periodo de subsanación de la documentación presentada en las solicitudes, para poder resolver.

A la vuelta nos espera una nueva edición de Ecocultura que se traducirá en una apuesta de casi un cuarto de siglo apoyando e incentivando la agricultura y ganadería ecológica. ¿Cómo está siendo su crecimiento en la provincia?

Zamora destaca por su liderazgo en la producción ecológica de cereales, legumbres, cultivos industriales y hortalizas, áreas en las que ocupa el primer lugar en toda la comunidad. El crecimiento en número de operadores y de superficie dedicada a la producción ecológica confirma que Zamora está jugando un papel clave en el desarrollo de la agricultura ecológica en nuestra región. No solo es líder en términos de superficie y producción vegetal, sino que también destaca en el crecimiento ganadero e industrial. Su esfuerzo y capacidad de adaptación son ejemplo del potencial que tiene la producción ecológica para mejorar nuestras economías locales, proteger el medio ambiente y proporcionar alimentos de calidad.

¿Cómo pueden los profesionales del sector asesorarse sobre las mejores opciones para hacer más competitiva su explotación?

Recibiendo asesoramiento de los técnicos de la Administración, de las organizaciones profesionales agrarias y de las cooperativas agrícolas y ganaderas.

Al margen de estas actuaciones, ¿en qué nuevas líneas de ayuda trabaja la Diputación para impulsar la innovación en el campo?

Para 2027 está previsto poner en marcha dos nuevas líneas de subvención: mejora genética y promoción de la comercialización de productos de apicultura, ganado vacuno y ovino, y una segunda centrada en la mejora genética y promoción de la comercialización de las variedades tradicionales de cultivo.