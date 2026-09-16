Los hackers roban datos de pacientes zamoranos que participan en un estudio sobre la enfermedad de Crohn

El Complejo Asistencial de Zamora ha publicado un aviso en el que alerta de la detección de una brecha de seguridad en los datos de pacientes, zamoranos y de otras provincias, que participaban en un estudio nacional sobre la enfermedad de Crohn, aunque no se tiene constancia de que se haya perdido información clínica o se hayan producido perjuicios a alguno de los afectados.

La Gerencia del Complejo Asistencial de Zamora, “en su condición de responsable del tratamiento de datos”, ha comunicado una incidencia “que ha afectado a información personal incluida en el Estudio Nacional en Enfermedad Inflamatoria Intestinal sobre Determinantes Genéticos y Ambientales (Proyecto Eneida), en el que se gestionan datos de pacientes con este tipo de dolencias con fines estadísticos y científicos. El Complejo Asistencial de Zamora participa en dicho proyecto”.

En este sentido, el encargado del tratamiento de datos del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (Geteccu) ha detectado una incidencia de seguridad, “constatándose que se trataba de un ciberataque intencionado y doloso”.

De forma inmediata, explica el mismo comunicado de la Gerencia “se establecieron las medidas necesarias para bloquear dicho ataque y se procedió a diseñar e implementar medidas adicionales de seguridad técnicas y organizativas. Al mismo tiempo, el encargado del tratamiento procedió a comunicar la brecha de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos, en cumplimiento estricto de la normativa. Posteriormente, esta Gerencia comunicó igualmente este incidente a la Agencia Española de Protección de Datos”.

El registro Eneida, promovido por el Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (Geteccu), fue creado en 2005 por un grupo de gastroenterólogos interesados en mejorar el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Los objetivos principales del registro fueron facilitar la recogida de datos clínicos de interés para la práctica clínica asistencial, así como la elaboración de estudios colaborativos a partir de datos clínicos y muestras biológicas.

En sus 15 años de existencia, Eneida ha evolucionado en múltiples aspectos, desde su contenido o su soporte tecnológico hasta el número de centros participantes, para convertirse en uno de los registros de referencia para el estudio y cuidado de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, con una producción científica continua y de alta calidad que lo ha situado como ejemplo de explotación científica colaborativa en el ámbito internacional

Entre la información sustraída, se encuentran datos identificativos y datos de salud de pacientes de este centro hospitalario, según informa la Gerencia de salud provincial.

Eso sí, añade, "hasta la fecha actual, no tenemos constancia de la materialización de un perjuicio efectivo para ninguna de las personas afectadas. Y con respecto a la información clínica, se confirma que no ha sido alterada ni eliminada, por lo que los especialistas siguen teniendo acceso a la misma con total fiabilidad".

“Lamentamos profundamente las molestias o inquietud que esta situación pudiera ocasionar a los pacientes afectados”, señala el Complejo Asistencial de Zamora, que ofrece un correo electrónico para que los afectados que lo deseen puedan contactar.