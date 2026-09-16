Estafan 5.000 euros y roban dos teléfonos móviles en Zamora a través de dos viejos timos: el del tocomocho y el hurto de la siembra

Más de 5.000 euros y dos teléfonos móviles. Este es el botín que se han llevado unos estafadores en Zamora capital a través de dos viejos timos: el del tocomocho y el hurto de la siembra. Ambas modalidades delictivas se han detectado en los últimos días en la ciudad aprovechando la confianza, el desconcierto o la edad de las víctimas para actuar.

El primero de los casos corresponde al timo del tocomocho, una de las estafas callejeras más antiguas "que sigue funcionando", según advierte el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, que ha pedido "especial precaución, sobre todo con las personas mayores", al ser uno de los colectivos más vulnerables ante este tipo de engaños.

En el caso ocurrido en Zamora, el gancho fue una mujer que decía haber salido del hospital y aseguraba tener unos cupones de lotería premiados que no podía cobrar debido a su estado de salud. A partir de ahí, ofreció esos cupones a la víctima, una persona de edad avanzada, por una cantidad inferior al supuesto valor del premio. El resultado fue una estafa de más de 5.000 euros.

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La mecánica del tocomocho se basa precisamente en eso: presentar una oportunidad aparentemente beneficiosa, envolverla en una historia creíble o compasiva y presionar a la víctima para que actúe deprisa. Por eso, Blanco insiste en "desconfiar del dinero fácil, no comprar lotería fuera de los puntos oficiales y no aceptar décimos ni cupones de desconocidos que abordan a la gente en la vía pública".

En el aparcamiento de un supermercado

El segundo caso detectado en Zamora capital corresponde al llamado hurto de la siembra, registrado hace unos días en el aparcamiento de un supermercado. En esta modalidad suelen actuar dos delincuentes de forma coordinada. Uno de ellos distrae al conductor con cualquier excusa: le dice que se le ha caído algo, que tiene una rueda pinchada, que el coche presenta un golpe o le llama la atención para que salga del vehículo. Mientras la víctima baja del coche de forma precipitada para comprobar lo ocurrido, el segundo delincuente aprovecha para abrir el vehículo, entrar y robar lo que encuentra en el interior. En el caso ocurrido en Zamora, fueron sustraídos dos teléfonos móviles.

TELÉFONOS Si se produce una estafa o un hurto de estas características, la indicación es llamar de inmediato a las fuerzas de seguridad. En Zamora capital, el teléfono de referencia es el 091 de la Policía Nacional. En la provincia, debe contactarse con la Guardia Civil a través del 062.

Para evitar este tipo de hurtos, la recomendación pasa por bloquear siempre el coche, aunque sea para bajar unos segundos; no dejar pertenencias de valor a la vista; vigilar bolsos, teléfonos y carteras; y desconfiar de desconocidos que insisten de forma exagerada en que se mire algo fuera del vehículo.