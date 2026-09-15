Vuelve el Día de la Bici y el del autobús gratuito en Zamora...y de aperitivo picnic, paseos saludables, talleres y un juego de escape

El Día de la Bici llega un año más a la ciudad de Zamora y en esta ocasión coincidirá con la jornada de clausura de Fromago, aunque se ha diseñado de forma que el recorrido de doce kilómetros y medio no interfiera con la Feria Internacional del Queso que se celebra en la ciudad.

El Día de la Bici se desarrollará el domingo 20 de septiembre, con salida y llegada bajo el Puente de Los Tres Árboles y un recorrido urbano de dos horas, con salida a las once de la mañana y sorteo de bicis y entrega de regalos a la llegada.

El itinerario de ese paseo en bici en familia discurrirá primero por el barrio de La Candelaria y la plaza de Cristo Rey, para continuar por la avenida de Requejo, Reyes Católicos, llegar a las Tres Cruces y continuar luego hacia el barrio de San José Obrero, donde en la plaza de la Encomienda habrá una parada de avituallamiento en la que se repartirán batidos por gentileza de Gaza. El recorrido prosigue después adentrándose en el barrio de San Lázaro por la cuesta de la Morana para seguir por Obispo Nieto, cruzar por el Puente de los Poetas a San Frontis, avanzar por Cabañales y por Pinilla a través de la carretera de Salamanca y, tras cruzar el río por el Puente de Hierro, llegar después al punto de partida.

Otras actividades

El Día de la Bici se enmarca en la conmemoración del Día Europeo de la Movilidad, que este año lleva por lema "Movilidad para todas las personas" y que incluye, a partir de este miércoles día 16, actividades como paseos saludables, la narración de una aventura en Bici por África, paseos didácticos urbanos, un juego de escape, un taller para poner a punto la bici o, como novedad, un "Peque bici picnic" que se desarrollará el sábado día 19 a las 17.30 horas en Pinilla, junto a la escultura de Gregorio Fagúndez "Puente de Hierro".

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El domingo, además del Día de la Bici, se confeccionará un mural colectivo titulado "Así se mueve Zamora" en las pistas de Tráfico, con inscripción previa en la página apuntame.zamora.es, donde también está abierta ya la inscripción para el resto de actividades.

El programa finaliza el día 22 con una carpa informativa sobre seguridad en vehículos de movilidad personal abierta de 17.30 a 20.00 horas en la plaza de la Marina y el autobús urbano gratuito durante todo ese día en todas las líneas del transporte urbano colectivo de viajeros.