Municipal
Traslado de la Policía Municipal: el concejal de Infraestructuras de Zamora expone la situación
Pablo Novo avanza que a principios de octubre podría estar listo todo para que los agentes locales se muden a la plaza de Cristo Rey
El traslado de la Policía Municipal de Zamora a su nueva sede ubicada en el antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey se producirá próximamente. Las expectativas sobre la fecha de apertura de las nuevas instalaciones se mantiene, generada por el hecho de que las obras de adecuación del edificio están listas desde hace algunos meses y que en julio comenzó ya la mudanza de algún mobiliario reaprovechable del actual cuartel de la Plaza Mayor.
El concejal de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, preguntado este martes por los periodistas por el traslado, no ha podido dar una fecha concreta, pero sí ha indicado que esperan que pueda ser a comienzos de octubre cuando se produzca, aunque no lo puede determinar "con rotundidad".
Al respecto, ha explicado que actualmente se está procediendo a efectuar la instalación de todos los equipos informáticos, después de que haya concluido totalmente la del mobiliario nuevo adquirido como equipamiento de la nueva comisaría.
Novo ha explicado que el traslado definitivo se realizará "cuando la jefatura lo determine", ya que será el máximo responsable de la Policía Municipal el que determinará la fecha, una vez que se haya comprobado que está todo ajustado para desarrollar la actividad normalmente en la nueva sede. "Es una cuestión propia de la organización del servicio", ha apuntado Novo.
Red SARA
Uno de los puntos críticos del cambio de ubicación es el referido al sistema de comunicaciones de la red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones). El funcionamiento correcto y sin ninguna incidencia de esa red es totalmente imprescindible, ya que a través de ella entrar, por ejemplo, las llamadas del 1-1-2 o el sistema de cámaras de control del tráfico en la ciudad.
Por ello, para que entre en servicio la nueva comisaría de la plaza de Cristo Rey, será necesario antes comprobar que tanto esa red como el resto de infraestructura de las nuevas dependencias de la Policía Municipal no registren ningún problema de funcionamiento.
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