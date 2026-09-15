El Teatro Principal programa más de una veintena de espectáculos hasta finales de año

El Teatro Principal de Zamora levanta el telón para los últimos meses del año con más de una veintena de espectáculos muy variados que conformarán “una temporada que es absolutamente vibrante donde todas las artes escénicas van a estar representadas” sintetizó el director del liceo municipal, Cristian Santos.

El Principal plantea una programación con el hilo conductor de "Recuerdos para conservar la memoria" donde, a través de una campaña de Alto el fuego, reivindica el teatro como un espacio compartido capaz de generar experiencias efímeras que permanecen y que construyen la memoria de la ciudad.

En este hacer memoria se encuadra el tributo a La Quimera de Plástico, que se despide tras más de cuatro décadas de funcionamiento, además, el liceo apuesta por un ciclo dedicado a Lorca con motivo del aniversario de su visita a Zamora o un homenaje a la narradora Victoria Gullón sin olvidar clásicos como las funciones del Tenorio, el ciclo de humor o concierto de Navidad de la Banda de Música de Zamora. Además, habrá dos funciones que se realizarán fuera de las dependencias municipales, la función “El entusiasmo”, que se traslada al Teatro Ramos Carrión, fruto del acuerdo entre ambos liceos públicos, y una de las dos propuestas ciclo lorquiano que será en el Principal y el Casino.

Programación

La actividad echa a andar el próximo 25 de septiembre a las 20.30 horas con el montaje “Hasta aquí hemos llegado” a partir del texto de Los cuernos de Don Friolera de Valle Inclán y el trabajo de Luisa Hurtado, que defenderán tres actores de La Quimera de Plástico, radicada en un pueblo de Tierra de Campos de Valladolid, que se despide. “Creemos que la tenemos que despedir a lo grande rodeándose de toda la gente del mundo de la cultura para darle una despedida cálida como ellos se merecen”, esgrimió Santos.

Una representación de "El entusiasmo" / Cedida

La siguiente propuesta corresponde a “El Entusiasmo”, una producción del Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze, que recala en el Ramos Carrión el 26 de septiembre “porque en el Teatro Principal porque no cabe”. Le sucederán un concierto de Soledad Luna y las Jornadas Internacionales de Magia.

Ciclo de humor

El ciclo de humor, habitual en el octubre del Principal, regresa con tres funciones “Por la gracia”, “Cid de clown”, que acerca a través de clown a la historia del Cid, y “Gool” de Yllana del 7 al 9 de octubre.

"Gool" de Yllana. / Cedida

Este mismo mes recalará la Filarmónica de Cámara de Colonia, el día 13, el Festival JEN para la primera infancia, con varias fechas, y uno de los espectáculos del ciclo dedicado a Lorca. Y es que el 25 de octubre se cumplen 110 años de la presencia de Federico García Lorca en la ciudad. Entre el Principal y el mismo marco donde él estuvo, el Casino, se propone “Campanas para Federico” que combinará poemas, música y texto con cante flamenco, a cargo de Juan de Bel, y a un coro formado por Lidia Berdejo, África López, Ainhona Pérez, el actor Rubén Maseli y un amplio equipo técnico que hay detrás. “Federico no estuvo en este teatro, pero nos lo vamos a imaginar aquí y vamos a ir donde sí que sabemos que seguro estuvo con unos estudiantes que estaban recorriendo España” explicó el concejal del Principal, David Gago.

El ciclo prosigue, tras las tres funciones del Tenorio a cargo de La Tijera Teatro, con “Lorca, Sinfonía de Amor Oscuro” a cargo de Dulzaro, el 5 de noviembre.

Cartel de "Campanas para Federico". / Cedida

Noviembre

Los amantes de la música de raíz tienen una cita el 6 de noviembre con la banda burgalesa de El Nido dentro de la gira de presentación de su segundo disco. La obra “Del amor al nopor” ahonda, el 12 de noviembre, en el amor cibernético y con el mundo del porno.

El humor y la comedia tienen su espacio con una nueva cita con Yllana con “Flamenco oh!!”, el 7 de noviembre, y el 13 de noviembre “Borde(r)”, una “comedia hilarante, divertidísima, que se estrenó en la Cuarta Pared en Madrid, ha estado casi cuatro meses, y el primer sitio al que gira será Zamora” señaló Cristian Santos.

Teloncillo Teatro recala el 14 de noviembre con “Coser y cantar”, mientras que el 18 podrá verse la última propuesta de El Desván, “Voces del pasado”, el 20 de noviembre la Banda de Música de Zamora ofrecerá su tradicional concierto de Santa Cecilia y el 29 llegará la cuarta edición de “Música sin barreras” impulsado por el centro sociocultural Peromato.

Borde (R). / Cedida

Diciembre

El último mes del año habrá danza con “Hijas de Eva”, teatro con “La maja robada” , una trágico-media basada en el expolio del Prado a lo largo de la Guerra Civil que podrá disfrutarse el 11 de diciembre, en tanto que al día siguiente el público podrá ver la obra “Panorama desde el puente” con María Adáñez, entre otros actores.

Narración oral

Narración oral también tendrá cabida el 16 de diciembre con un homenaje a Victoria Gullón “una de las narradoras más importantes que ha habido en toda España y me atrevería a decir en lengua hispana” recalcó Cristian Santos. Esta sanabresa “abandonó una plaza pública por dedicarse a contar, fue pionera y está en activo”. El liceo concluirá su programación oficial el 18 de diciembre con el concierto de Navidad de la Banda de Música de Zamora.

La romancera Victoria Gullón. / Archivo

Entradas y jóvenes

La venta general de las funciones de septiembre y octubre se activará el 18 de septiembre a las 17.00 horas, tanto a través de la web como en la taquilla física.

Los días 15, 16 y 17 de septiembre habrá venta anticipada exclusivamente en taquilla para quienes adquieran el mismo número de localidades para tres o más espectáculos de septiembre y octubre.

El Teatro Principal mantiene también sus descuentos para jóvenes y amplía el número de localidades reservadas para menores de 26 años a través del Palco Six-Seven, que sustituye al anterior Palco 6.

Las entradas para este espacio podrán adquirirse por 6 euros en las funciones que cuentan con descuentos