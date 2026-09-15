Municipal
El programa "Vida activa" vuelve a Zamora y lo hace con más plazas que nunca
La Concejalía de Servicios Sociales presenta las actividades para ponerse en forma del último trimestre del año
La Concejalía de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Zamora ha presentado el que será el nuevo curso del programa de actividades "Vida Activa" dirigido a personas de más de 60 años de la ciudad, que además llega al último cuatrimestre del año con un importante incremento del número de plazas respecto a la anterior edición.
En la presentación, la concejala Auxi Fernández ha señalado que es "uno de los programas más importantes" porque actúa en la parte física, cognitiva, psicológica y social de las personas.
Para el próximo trimestre, se han dispuesto 29 talleres, con más de 640 plazas y un aumento de casi 130 desde la anterior edición. Entre los talleres gratuitos están los de Culturas del Mundo, Cuida tu memoria, Personajes de la Historia y Orgullo de ser mayor. También destaca una serie de visitas guiadas gratuitas, que se llevarán a cabo por Cristina García, de ContArte Zamora, donde se busca facilitar una participación activa de los mayores a través del conocimiento de nuestra historia, el patrimonio y las tradiciones de la ciudad. Serán cinco visitas que tocarán temas como el Románico, el Castillo y el Cerco de Zamora y el Modernismo.
A euro la clase
Por otro lado, los talleres bonificados, cuyo coste son 20 euros por 20 clases, con un precio simbólico de un euro por sesión, se impartirán en varios gimnasios de la ciudad y serán de yoga, pilates, espalda sana, energía y movimiento, baile y Tai chi.
La inscripción se realizará entre los días 21 al 23 de septiembre, a través de la página municipal apuntame.zamora.es, o bien en los CEAS del Ayuntamiento de Zamora. El acto de presentación del programa será el 1 de octubre a las 11.00 horas en el salón de actos de la Alhóndiga, según se ha detallado en la rueda de prensa.
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