Una de las principales arterias de Zamora, sin plazas de aparcamiento hasta el domingo

Con la celebración de Fromago como protagonista, los próximos días serán uno de esos momentos en los que Zamora colgará el cartel de 'Completo' en gran parte de sus establecimientos, tanto de restauración como hoteleros. Un repunte en las visitas a la ciudad que dejarán un buen puñado de nuevas caras e ingresos extraordinarios para negocios que alargarán de esta manera su particular verano unas semanas más. Sin embargo, un evento de esta magnitud también tiene algunos pequeños inconvenientes, que de una manera u otra padecerán tanto los visitantes como los habitantes de 'La Perla del Duero'.

El caso más reseñable, en especial durante los días laborables que coinciden con la celebración de Fromago, será la reducción de aparcamientos en algunos puntos de la ciudad. Por un lado, por la gran cantidad de vehículos autorizados que buscarán un sitio preferente de cara a sus labores durante los próximos cuatro días. Por otro lado, por aquellos sitios reservados exclusivamente para los expositores y demás trabajadores de la Feria Internacional del Queso. En este último grupo se encuentra la Avenida La Feria, una de las arterias principales de Zamora, que además sirve como entrada al centro de la ciudad desde el noreste.

Todos los aparcamientos de esta vía estarán reservados desde las 15:00 horas del jueves hasta las 23:59 horas del domingo, totalizando más de 80 horas en las que no estará permitido estacionar en este lugar, a excepción de aquellos vehículos autorizados. Esta limitación se extiende también a la adyacente Plaza de la Puentica, sumando una treintena de plazas que a buen seguro serán ocupadas por los expositores de Fromago. Por todo ello, desde la organización del evento recomiendan tanto a visitantes como a zamoranos acudir con tiempo suficiente a la ciudad para evitar complicaciones de última hora.

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Aparcamientos disuasorios

Según las recomendaciones que aparecen en la página web de Fromago, todo aquel que desee encontrar aparcamiento con relativa facilidad deberá acudir a alguno de los aparcamientos disuasorios repartidos por la ciudad. Como principal opción aparece el Campo de la Verdad, a los pies del Castillo de Zamora, y cuya entrada se realizará desde el Puente de los Poetas. Se trata de una zona de estacionamiento gratuito, a apenas 10 minutos del centro de la ciudad, hasta el que se colocará la señalización pertinente. Por otro lado, también existe la posibilidad de reservar plaza en el Párking de La Marina, aunque en este caso seguirá siendo de pago.