Naturgy invertirá 70 millones para modernizar el parque eólico Nerea en Zamora

Naturgy invertirá 70 millones de euros en la transformación tecnológica del parque eólico de Nerea, en Requejo, Zamora, dentro de su estrategia de modernización de activos renovables y de impulso a la transición energética.

El proyecto contempla la sustitución de los 53 aerogeneradores actuales por únicamente 7 máquinas de última generación, mucho más eficientes, lo que permitirá mantener la potencia instalada, incrementar significativamente la producción de energía renovable y reducir el impacto paisajístico y ambiental de la instalación. Tras la repotenciación, el parque -que también cuenta con la participación accionarial del Eren (Ente Regional de la Energía)– sumará una potencia instalada de 43,7 megavatios.

Además, la actuación incorporará un sistema de almacenamiento con baterías de 6 megavatios de capacidad y una autonomía de hasta cuatro horas, reforzando la flexibilidad de la instalación y su capacidad para contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico.

El proyecto de Nerea forma parte de los seis proyectos de repotenciación eólica desarrollados por Naturgy en España que han resultado adjudicatarios de 68 millones de euros en la segunda convocatoria de ayudas a la inversión en repotenciación de instalaciones eólicas, gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y financiada por la Unión Europea–NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con esta actuación, Naturgy avanza en su estrategia de modernización de activos renovables en Castilla y León, orientada a optimizar infraestructuras existentes y reducir el impacto ambiental, contribuyendo a un sistema energético más eficiente y sostenible.

Repotenciación eólica

Naturgy cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de repotenciación, especialmente en Galicia, donde actualmente impulsa la modernización de los parques eólicos de Monte Redondo, As Somozas y Novo. La compañía fue, además, pionera en este ámbito con la repotenciación del parque eólico de Cabo Vilano en 2016, donde logró mejorar la producción energética reduciendo notablemente el número de aerogeneradores y el impacto visual de la instalación.

Instalaciones minihidráulicas

Por otro lado, Naturgy también impulsará actuaciones de renovación tecnológica y mejora ambiental en 6 instalaciones de generación minihidráulica en toda España: se trata de las centrales hidroeléctricas de Bolarque I (Guadalajara); Las Picadas, San Juan y Buenamesón (Madrid); Puente Nuevo (Ávila), así como la presa de La Toba (Cuenca).

Estos proyectos contemplan la modernización de equipos y la implantación de medidas para optimizar el funcionamiento de las centrales y reducir su impacto sobre el entorno hídrico.

Para su desarrollo, la compañía ha obtenido una ayuda de 2,84 millones de euros en esta segunda convocatoria, equivalente al 30% de la inversión prevista, lo que refuerza su apuesta por una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos.